O churrasco de Arrascaeta durante a Data Fifa ganhou um desdobramento inusitado no Flamengo. Depois de o uruguaio publicar um vídeo preparando carne para familiares e amigos e provocar comentários nas redes sociais sobre o ponto do churrasco, o tema chegou aos jogadores do clube. A equipe de mídias do Rubro-Negro aproveitou a repercussão para perguntar ao elenco qual é a preferência de cada atleta.

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A publicação de Arrascaeta foi feita nesta segunda-feira (21) e rapidamente chamou a atenção dos torcedores. O debate não ficou restrito ao preparo do uruguaio: internautas passaram a discutir se a carne do meio-campista havia ficado mais passada do que deveria. A brincadeira acabou sendo levada para dentro do clube, com uma enquete envolvendo diferentes integrantes do elenco. Veja o vídeo:

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Jogadores do Flamengo dividem opiniões

Entre os jogadores que participaram da discussão, as preferências ficaram divididas principalmente entre a carne mal-passada e ao ponto. Paquetá, por exemplo, escolheu a mal-passada, enquanto Rossi afirmou preferir ao ponto e brincou que carne mal-passada seria "crua". Vitão, Luiz Araújo, Freitas, Dyogo Alves e Alex Sandro também indicaram preferência pelo preparo ao ponto.

A conversa ganhou ainda um toque internacional. De La Cruz, outro uruguaio do elenco, explicou que, em seu país, costuma haver uma preferência diferente, mas afirmou que, pessoalmente, opta pela carne ao ponto. Já Saúl e Bruno Henrique escolheram a mal-passada.

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Emerson Royal também ficou do lado da carne menos passada e foi direto ao discordar da opção ao ponto. Jorginho, por sua vez, indicou uma preferência intermediária, utilizando a expressão "medium well", que corresponde a uma carne mais próxima do ponto para bem-passado.

O debate também rendeu provocações entre os próprios jogadores. Andrew brincou com a preferência atribuída a Dyogo Alves, que respondeu dizendo que o companheiro não entende de churrasco. Na sequência, Dyogo explicou que gosta de carne mal-passada e observou que a classificação pode variar de acordo com a região.

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A conversa entre os jogadores também teve um momento curioso envolvendo Paquetá e Léo Jardim. Os dois começaram a discutir sobre o ponto da carne em português, mas o diálogo passou para o francês durante a brincadeira.

Nem todos, porém, quiseram revelar suas escolhas. Pulgar não respondeu à pergunta, enquanto Léo Pereira preferiu manter sua opinião em segredo, ambos de forma descontraída.

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Arrascaeta, atleta do Flamengo, durante vídeo publicado nesta segunda-feira (21) (Foto: Reprodução)

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