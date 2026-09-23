Ex-Botafogo acerta com a Juventus e viraliza: 'Não é possível'
Jogador chegou ao clube em 2025
A Juventus, da Itália, encaminhou a contratação do goleiro Neto, ex-Botafogo, e o fato gerou repercussão nas redes sociais. O arqueiro, que rescindiu seu contrato com o clube carioca em junho, retorna à Velha Senhora, pela qual teve passagem entre 2015 e 2017.
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Aos 37 anos, Neto foi revelado pelo Athletico e tem passagens por clubes como Barcelona, Arsenal e Valencia, além do próprio Botafogo e da Juventus.
Veja alguns comentários:
Neto teve passagem frustrante pelo Botafogo
Dono de um currículo robusto no futebol europeu, Neto não convenceu desde que pisou no Estádio Nilton Santos. O goleiro acumulou falhas e atuações comprometedoras pelo Botafogo e perdeu espaço, cedendo a vaga para o reserva e até mesmo o terceiro goleiro. Nenhum conseguiu ter sequência e confiança das arquibancadas. Neto voltou a receber oportunidades durante a passagem de Franclim Carvalho, mas logo viu seu nível de atuação despencar novamente.
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A posição assombra o Glorioso desde a saída de John, no início do segundo semestre de 2025, para o Nottingham Forest-ING. Já rodaram na posição, além de Neto, Raul, Léo Linck e agora o goleiro titular Walerson.
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