Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Pulgar, do Flamengo, é criticado por ídolo chileno: 'Muito frágil'

Jogador recebeu visita da federação do país

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 19:39
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Pulgar durante Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Pulgar recusou a seleção chilena (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O volante Pulgar, do Flamengo, declinou novamente um chamado para defender a seleção do Chile e reforçou o desejo por focar exclusivamente no Rubro-Negro e por entender que seu ciclo nacional não é mais prioridade. O desgaste provocado pelas frequentes críticas do público chileno pesa na decisão do atleta, que recentemente usou as redes sociais para afastar qualquer boato de desentendimento com o técnico Nicolás Córdova.

Tainara em ação na Superliga 2025/26 pelo Sesc RJ Flamengo

‘100% preparada’, Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica

Vôlei
Há 2 horas
Arrascaeta De la Cruz Varela Flamengo

Enquete: quais estrangeiros do Flamengo você naturalizaria brasileiros?

Flamengo
Há 44 minutos

➡️Churrasco de Arrascaeta viraliza no Flamengo e divide opinião dos jogadores

A postura marca uma mudança definitiva de tom de Pulgar, que, em convocações anteriores, justificava suas ausências de forma pontual, alegando motivos pessoais ou desgaste físico. A nova negativa voltou a gerar repercussão e duras críticas do ex-jogador chileno Esteban Paredes.

continua após a publicidade

— Erick Pulgar não vai para a seleção porque recebe muitas críticas, foi o que ele disse… Se esse for o motivo, acho que ele tem a mente muito frágil. Obviamente, jogadores estão sujeitos a críticas. As pessoas sempre vão criticar, para o bem ou para o mal, e você tem que estar ciente disso. Se Pulgar não quiser ir para a seleção porque vai ser vaiado, eu nunca mais o chamaria. Ir para a seleção é algo que precisa vir de dentro do jogador — disse Esteban.

Cláudio Bravo, ex-jogador da seleção chilena e do Barcelona, também opinou sobre a situação do volante do Flamengo.

— Erick é o melhor jogador chileno que temos. Ele é quem tem alcançado os maiores sucessos ultimamente. Meu convite para ele é que precisa estar aqui neste momento. Ele tem uma trajetória incrível no Brasil; estamos falando do melhor jogador em sua posição na América do Sul hoje. Quando você tem um jogador desse calibre, você melhora o seu jogo, mas não tê-lo hoje é um grande desperdício — afirmou o goleiro.

continua após a publicidade
Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão
Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Erick Pulgar, do Flamengo, esclarece relação com técnico do Chile: 'Existe respeito'

Em alta no Flamengo, Erick Pulgar vive um momento de incerteza com o Chile. O volante ficou fora das últimas convocações da seleção sul-americana, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Em suas redes sociais, entretanto, o jogador do clube carioca esclareceu que não tem problemas com Nicolás Córdova, técnico da La Roja.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

— Com Nicolás Córdova está tudo bem. Ele veio me ver há algumas semanas e o recebi muito bem. Existe respeito da minha parte por ele e por seu trabalho — disse Pulgar, jogador do Flamengo.

continua após a publicidade

— Ao longo da minha carreira, nunca fui movido por elogios ou críticas. Tentei sempre me concentrar no meu trabalho, competir e responder dentro do campo — completou o chileno.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras

Fora de Campo

Neto ironiza relação entre Palmeiras e Vasco: 'Se fosse o Corinthians'

Há 2 minutos
Flamengo x Del Valle pela semifinal da Libertadores no Maracanã

Fora de Campo

Com Libertadores e Sul-Americana, ESPN lidera Pay TV e atinge 15 milhões

Há 1 hora
Anderson Daronco apitando de camisa azul

Fora de Campo

Mudança no perfil físico de Anderson Daronco viraliza: 'Que loucura'

Há 1 hora
Roger Flores faz no Seleção Sportv

Fora de Campo

Roger Flores é sincero sobre momento da Seleção Brasileira: 'Não me anima'

Há 3 horas
Neto com as mãos juntas e olhando para o céu

Fora de Campo

Neto comenta interesse de europeu em Abel Ferreira, do Palmeiras: 'Rezando'

Há 3 horas
Neto em ação na vitória do Botafogo sobre o Juventude (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Fora de Campo

Ex-Botafogo acerta com a Juventus e viraliza: 'Não é possível'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Bruno Guimarães com a camisa da Seleção

Fala de Bruno Guimarães sobre pênalti contra a Noruega viraliza: 'É óbvio'

Eduardo Baptista chega para comandar o Inter até o fim da temporada (Foto: Reprodução)

Prass questiona chegada de Eduardo Baptista no Inter

Ge TV Copa do Mundo

Ge TV exibe 'Que Coffee' do Maracanã antes de Cowboys x Ravens pela NFL

Hakimi concede coletiva antes Barcelona x PSG, pela Champions League

Justiça francesa mantém julgamento de Hakimi em caso de acusação de estupro

Eduardo Baptista

Torcedores do Internacional reprovam chegada de Eduardo Baptista: 'Certeza da queda'

Vídeo da FlamengoTV sobre a preferência dos jogadores no ponto da carne para churrasco

Churrasco de Arrascaeta viraliza no Flamengo e divide opinião dos jogadores

Danilo comemora gol pelo Flamengo contra ao Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental

Danilo, do Flamengo, revela relação com filho tricolor: 'Deixou de falar comigo'

Petterson em ação pelo Flamengo durante a Copinha

Ex-Flamengo vira assunto após provocação: 'Acha que é o Deyverson'

André Pilhal, jornalista da ESPN

Flamengo ou Vasco? Jornalista da ESPN é sincero sobre melhor futebol

Joanna de Assis durante transmissão do 'Tá on'

Após demissão na Globo, Joanna de Assis fecha com novo canal

Capa da versão Ultimate do EA FC 27

Modo carreira do EA FC 27 junta boas ideias, mas precisa de ajustes

Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast"

Amazon negocia com medalhão da Globo para substituir Rômulo Mendonça

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek analisa mudança da CBF no Brasileirão: 'Lei burra'