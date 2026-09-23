O volante Pulgar, do Flamengo, declinou novamente um chamado para defender a seleção do Chile e reforçou o desejo por focar exclusivamente no Rubro-Negro e por entender que seu ciclo nacional não é mais prioridade. O desgaste provocado pelas frequentes críticas do público chileno pesa na decisão do atleta, que recentemente usou as redes sociais para afastar qualquer boato de desentendimento com o técnico Nicolás Córdova.

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A postura marca uma mudança definitiva de tom de Pulgar, que, em convocações anteriores, justificava suas ausências de forma pontual, alegando motivos pessoais ou desgaste físico. A nova negativa voltou a gerar repercussão e duras críticas do ex-jogador chileno Esteban Paredes.

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— Erick Pulgar não vai para a seleção porque recebe muitas críticas, foi o que ele disse… Se esse for o motivo, acho que ele tem a mente muito frágil. Obviamente, jogadores estão sujeitos a críticas. As pessoas sempre vão criticar, para o bem ou para o mal, e você tem que estar ciente disso. Se Pulgar não quiser ir para a seleção porque vai ser vaiado, eu nunca mais o chamaria. Ir para a seleção é algo que precisa vir de dentro do jogador — disse Esteban.

Cláudio Bravo, ex-jogador da seleção chilena e do Barcelona, também opinou sobre a situação do volante do Flamengo.

— Erick é o melhor jogador chileno que temos. Ele é quem tem alcançado os maiores sucessos ultimamente. Meu convite para ele é que precisa estar aqui neste momento. Ele tem uma trajetória incrível no Brasil; estamos falando do melhor jogador em sua posição na América do Sul hoje. Quando você tem um jogador desse calibre, você melhora o seu jogo, mas não tê-lo hoje é um grande desperdício — afirmou o goleiro.

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Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Erick Pulgar, do Flamengo, esclarece relação com técnico do Chile: 'Existe respeito'

Em alta no Flamengo, Erick Pulgar vive um momento de incerteza com o Chile. O volante ficou fora das últimas convocações da seleção sul-americana, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Em suas redes sociais, entretanto, o jogador do clube carioca esclareceu que não tem problemas com Nicolás Córdova, técnico da La Roja.

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— Com Nicolás Córdova está tudo bem. Ele veio me ver há algumas semanas e o recebi muito bem. Existe respeito da minha parte por ele e por seu trabalho — disse Pulgar, jogador do Flamengo.

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— Ao longo da minha carreira, nunca fui movido por elogios ou críticas. Tentei sempre me concentrar no meu trabalho, competir e responder dentro do campo — completou o chileno.

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