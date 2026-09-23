Andrés Gómez entrou em campo pendurado com dois cartões amarelos para enfrentar o Coritiba. Grande atuação, goleada por 5 a 0, e uma comemoração eufórica do seu gol, o quarto do Vasco. Tirou a camisa e recebeu mais uma advertência, que implica em suspensão automática para o clássico contra o Botafogo, logo após a parada pela data Fifa, no dia 7 de outubro. Mas o colombiano foi convocado para a seleção do seu país, que enfrentará México, Paraguai e Peru, este último em Miami, nos EUA, na véspera do clássico. Ou seja, suspenso ou não, ele não enfrentaria o rival carioca.



As casas de apostas normalmente monitoram atividades suspeitas que indiquem possível manipulação de resultados ou de situações de jogo. Mas, neste caso de Andrés Gómez, a situação foi de prevenção de risco — para as próprias empresas. Relatos nas redes sociais chamaram atenção para o fato de que várias bets retiraram do mercado a possibilidade de apostas em cartão amarelo para o jogador do Vasco nesta partida, justamente pelo cenário em que se desenhava, no qual esportivamente era interessante para o clube e para o atleta que ele recebesse a advertência.



O Lance! conversou com pessoas ligadas a casas de apostas e de empresas responsáveis por monitoramento do mercado para entender como funciona a gestão de risco em uma situação que não aponta para manipulação, mas para um cenário esportivo que torna muito provável que um determinado fato, que pode ser objeto de apostas, aconteça. Neste caso de Andrés, por exemplo, um grande volume de apostas no terceiro cartão amarelo do jogador poderia provocar um grande prejuízo, caso não houvesse nenhuma ação.

Bloqueio a apostas no cartão de Andrés Gómez gerou comentários nas redes (Reprodução X)

Entre as bets citadas por usuários das redes por retirarem a possibilidade de aposta nesse cartão amarelo do mercado estão as gigantes Betano, que patrocina o Brasileirão, e Bet365. Em contato com o Lance!, a Betano disse não poder comentar casos específicos, mas emitiu o seguinte comunicado:



"A Betano monitora continuamente seus mercados e pode suspender ou restringir mercados a qualquer momento como parte da sua gestão de risco. Somos membros da IBIA e cooperamos com entidades esportivas e autoridades. Não comentamos eventos, jogadores ou decisões específicas". Não houve retorno para as tentativas de contato com a Bet365.

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Outras casas de apostas, como a Bet Nacional, tiveram de lidar com um período em que o algoritmo, voltado para detectar, por exemplo, volume fora do comum de apostas, não foi capaz de perceber antecipadamente o cenário que se desenhava. Desta forma, algumas pessoas conseguiram fazer uma fé no cartão amarelo de Andrés Gómez, com uma possibilidade de 3,6 vezes de retorno. Consultada, a Bet Nacional explicou, em nota:



"A odd de 3,60 estava matematicamente correta segundo o histórico do jogador, mas o algoritmo não captou imediatamente todo o contexto esportivo da situação. Os apostadores perceberam esse contexto antes que ele fosse refletido na precificação do mercado, o que gerou um aumento atípico no volume de apostas. Esse intervalo entre o momento em que os apostadores identificam uma possibilidade e o momento em que a casa ajusta a odd é justamente o que o mercado chama de oportunidade. A partir da identificação desse movimento, a Betnacional ajustou e suspendeu o mercado como parte de seu procedimento normal".

Usuários do X comentavam as odds atrativas na Betnacional para aposta no cartão amarelo de Andrés Gomez contra o Coritiba (Reprodução X)

Ou seja, ainda que represente um risco não detectar de forma antecipada a situação, o próprio mecanismo que verifica irregularidades acaba em algum momento percebendo o problema, já que, com a alta probabilidade do cartão, a tendência é que haja uma oscilação significativa em volume de apostadores ou valores de apostas, o que, por si só, já liga o alerta para a análise computadorizada.



Profissionais ligados a casas de aposta explicaram que todas possuem uma equipe de monitoramento e gestão de risco, de olho em qualquer atividade suspeita ou cenário específico que possa configurar algum tipo de risco, como o caso de Andrés Gomez. Há, inclusive, comunicação entre as operadoras e compartilhamento de informação para fortalecer a detecção, especialmente de tentativas de manipulação. Nestes casos, corroborada a suspeita entre as operadoras, a questão é comunicada, no caso de casas internacionais, à Ibia (International Betting Integrity Association, ou Associação Internacional de Integridade de Apostas) e o processo sai da mão das bets, que bloqueiam aquela determinada aposta. A Ibia reporta às autoridades competentes. Os casos também são reportados internamente à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

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No caso do colombiano do Vasco, porém, a avaliação foi preventiva e o risco detectado, a princípio, nada teve a ver com manipulação, mas com o interesse esportivo para que cumprisse suspensão automática em um jogo no qual já não poderia atuar de qualquer maneira. Por não ter indício de relação com atividades irregulares, não chegou a esse ponto de seguir para a Ibia ou a SPA.



Ricardo Magri, especialista em desenvolvimento de negócios iGaming e diretor executivo da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC), com passagem pela SportRadar, que faz o monitoramento de algumas das maiores entidades esportivas do mundo, como a Fifa e o Comitê Olímpico Internacional (COI), explicou:



- Geralmente este risco é refletido no cálculo da odd. Afeta, portanto, uma etapa anterior ao monitoramento. As equipes de "trading esportivo" dos operadores de apostas são preparadas para identificar esta probabilidade alta de ocorrência do evento específico e refletir esta probabilidade no valor calculado da cota. Permita-me comentar sobre um ponto de vista da pergunta: qualquer caso que desvie o curso natural da disputa em prol de um resultado desejado pode ser considerado manipulação, ou seja, a pergunta poderia ser "…de casos que não necessariamente estão relacionados ao crime de fraude visando lucro nas apostas…". Neste caso, a manipulação parece ter tido outro tipo de motivação, mais voltada a uma estratégia de administração de uma punição esportiva.

Ele explicou ainda como funciona esse grupo que vigia esse tipo de situação:



— O departamento operacional cuida de que oferta você vai colocar na tela do seu site para o público. Geralmente compram um cálculo de odd pronto, compram mais de um, para poder interpretar o valor que a SportRadar está dando, que a Genius está dando, e usam todos para produzir um próprio. Quem faz isso é o gestor de aposta esportiva, que vai dar o preço, definir uma promoção, abaixar a odd por uma estratégia específica. É assim que funciona teoricamente dentro de uma operação de apostas.



Nas redes sociais, houve quem comemorasse o fato de que algumas bets tivessem mantido esse mercado aberto, pelo menos até o momento das postagens. Outros relataram que as casas nas quais tinham conta retiraram a possibilidade de apostas no cartão de Andrés Gomez logo que saiu a lista de convocados para os amistosos da seleção colombiana.

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Cacá, do Vitória, brinca sobre não ter levado terceiro amarelo contra o São Paulo (Reprodução Instagram)

Mas, apesar de o cenário de cumprir a suspensão automática em um jogo do qual já não participaria, nada impede que o jogador não seja advertido em uma situação como essa. Prova disso é a postagem de Cacá, do Vitória, ironizando após a vitória sobre o São Paulo em abril deste ano com a frase: "Achou que eu ia levar cartão?". Ele se referia ao fato de ter iniciado o jogo pendurado, e de a partida seguinte ser contra o Corinthians, por quem foi emprestado ao clube baiano. Só poderia atuar mediante pagamento de multa.



O Vasco enfrentará o Botafogo no dia 7 de outubro, às 20h30, no Estádio Nilton Santos. A equipe hoje soma 31 pontos na 16ª posição da tabela do Brasileirão.



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