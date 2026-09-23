Roger Flores é sincero sobre momento da Seleção Brasileira: 'Não me anima'
Ex-jogador avaliou momento da equipe de Ancelotti
Durante programa do SporTV nesta quarta-feira (23), quando o assunto foi Seleção Brasileira, Roger Flores revelou estar desanimado com a equipe. De acordo com o comentarista, se não fosse pelo seu trabalho e obrigações profissionais, não estaria acompanhando o Brasil nesta Data Fifa.
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Neste período, a Seleção enfrentará a Austrália duas vezes e a Índia em partidas amistosas. Essas serão as primeiras partidas após a eliminação na Copa do Mundo.
— Eu acho que a Seleção, por enquanto, não me anima em nada, assim. E vou ser bem sincero, até porque eu trabalho, tenho as minhas obrigações e as opiniões que eu tenho que dar para levar para quem vai assistir com a gente os jogos, para quem acompanha aqui os nossos programas. Porque, se eu sou apenas um torcedor, se eu estou em casa, a chance de eu estar acompanhando a Seleção Brasileira agora, nesse momento, era zero — afirmou Roger.
Por que o Brasil vai jogar duas vezes contra a Austrália na Data Fifa?
O Brasil fará três amistosos nesta Data Fifa. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.
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Mas, afinal, por que o Brasil jogará duas vezes contra a Austrália? A resposta é a nova 'Super Data Fifa', criada para unificar as datas de setembro e outubro, a fim de minimizar o impacto das paralisações nos clubes.
Fifa cria 'Super Data Fifa' e amplia janela de jogos de seleções
A Fifa ampliou a janela internacional de setembro para reunir jogos que antes eram disputados em outubro, criando o que passou a ser chamado de Super Data Fifa. O período teve início na segunda-feira (21) e se estende até o dia 6 de outubro.
A mudança entra em vigor para reduzir as janelas internacionais ao longo do ano, a fim de minimizar o impacto das convocações no calendário dos clubes, que precisam liberar jogadores durante a competição.
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