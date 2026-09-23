Ex-Flamengo vira assunto após provocação: 'Acha que é o Deyverson'

Petterson, ex-atacante do Flamengo, virou assunto nas redes sociais após protagonizar uma provocação durante a derrota do Brusque por 3 a 2 para a Ferroviária, pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Aos 45 minutos do segundo tempo, quando sua equipe vencia por 2 a 1, o jogador simulou um movimento de passar a bola e segurou a própria perna, gesto associado a Deyverson, ex-Palmeiras.

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A provocação aconteceu quando o Brusque estava próximo de confirmar a vitória. O cenário, porém, mudou nos minutos finais. A Ferroviária marcou aos 47 e aos 53 minutos da etapa complementar, virou o placar e ainda ironizou o atacante nas comemorações.

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No gol de empate, os jogadores da equipe paulista correram em direção a Petterson e houve um contato entre os atletas. Na virada, os jogadores da Ferroviária repetiram o gesto feito pelo atacante do Brusque antes de comemorarem.

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A situação repercutiu nas redes sociais, principalmente pela sequência dos acontecimentos e pela virada da Ferroviária nos acréscimos. Veja o vídeo:

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Petterson, ex-Flamengo, tava ganhando o jogo e chutou o vento no fim da partida, depois disso a Ferroviária virou e ainda esculachou ele na comemoração.

Passagem de Petterson pelo Flamengo

Petterson surgiu nas categorias de base do Flamengo e fez sua estreia pelo time profissional em 2022. Naquele ano, o atacante disputou cinco partidas pela equipe principal.

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Em 2023, o jogador despertou o interesse do Barcelona. O clube espanhol chegou a negociar um empréstimo de 10 meses com opção de compra fixada em 4 milhões de euros, mas o acordo não foi concretizado.

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Posteriormente, Petterson passou a ser emprestado pelo Flamengo. O atacante defendeu Athletico-PR, Estrela Amadora, de Portugal, Juventude e Paysandu.

Petterson em ação pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

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Durante o período, o jogador também enfrentou episódios disciplinares, segundo o histórico relatado na época. No início de 2026, Flamengo e Petterson rescindiram o vínculo de forma amigável, e o atacante acertou com o Brusque. Agora, aos 22 anos, Petterson disputa a Série C pelo clube catarinense.

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