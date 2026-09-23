Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Neto comenta interesse de europeu em Abel Ferreira, do Palmeiras: 'Rezando'

Treinador recebeu sondagem

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 16:22
Favorite o Lance! no Google
Neto com as mãos juntas e olhando para o céu
Neto disse torcer pela saída do português (Foto: Reprodução)

Durante o programa Os Donos da Bola nesta quarta-feira (23), Neto comentou o interesse do Sporting, de Portugal, no técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. O apresentador disse estar rezando para que a notícia, divulgada inicialmente pelo jornal português "Correio da Manhã", se concretize.

Estádio Nubank Parque do Palmeiras antes de confronto com o Fortaleza

MPSP recomenda 4 mil ingressos para torcida do Fluminense contra o Palmeiras

Futebol Nacional
Há 1 hora
O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel recebe sondagem do Sporting, e Palmeiras se apoia em contrato

Palmeiras
Há 1 hora
Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Palmeiras

Palmeiras
Há 4 horas

➡️Duas semifinais e duelo com o Flamengo: a corrida do Palmeiras pela tríplice coroa

Além da torcida, o ex-jogador do Corinthians afirmou que pagaria pela passagem do comandante alviverde, porém com a condição de que fosse apenas de ida.

continua após a publicidade

— Um dos maiores treinadores dos últimos 20 anos é esse cara (Abel Ferreira), e eu acho que ele vai. Acho não, eu estou rezando, estou torcendo para ele ir. E estou dando a passagem de primeira classe para ele. Eu pago! Mas só de ida! Vai dar uns 20 mil. Eu pago a passagem para você de primeira classe para você ir! Eu pago! Mas eu tenho que te levar, eu vou levar você algemado — disse Craque Neto.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, chegou ao clube em 2020 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Palmeiras não cogita saída, e Abel quer cumprir contrato

O Palmeiras não pensa em qualquer alteração na comissão técnica e conta com a permanência do português até o término de seu contrato, em 2027. O Verdão segue vivo e competitivo nas três frentes da temporada: está nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, além de ocupar a vice-liderança do Brasileirão, apenas três pontos atrás do líder Flamengo.

continua após a publicidade

Do lado de Abel, o treinador demonstrou em declarações recentes o desejo de cumprir seu compromisso no Brasil. O técnico exalta constantemente a estrutura do clube, a estabilidade de trabalho e já se declarou abertamente ao Alviverde.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

— Eu amo trabalhar no Palmeiras, eu amo trabalhar com a Leila Pereira, Barros, funcionários e jogadores do Palmeiras. E eu não vou encontrar em lugar nenhum, nem no Barcelona, nem no Real Madrid, nem no City, o que eu encontrei aqui para a minha realização pessoal como treinador. Hoje é muito difícil ir para um clube onde tu tem voz, liberdade e reconhecimento — declarou o treinador após a vitória no clássico contra o Santos, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neto em ação na vitória do Botafogo sobre o Juventude (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Fora de Campo

Ex-Botafogo acerta com a Juventus e viraliza: 'Não é possível'

Há 29 minutos
Bruno Guimarães com a camisa da Seleção

Fora de Campo

Fala de Bruno Guimarães sobre pênalti contra a Noruega viraliza: 'É óbvio'

Há 1 hora
Eduardo Baptista chega para comandar o Inter até o fim da temporada (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Prass questiona chegada de Eduardo Baptista no Inter

Há 2 horas
Ge TV Copa do Mundo

Fora de Campo

Ge TV exibe 'Que Coffee' do Maracanã antes de Cowboys x Ravens pela NFL

Há 2 horas
Hakimi concede coletiva antes Barcelona x PSG, pela Champions League

Futebol Internacional

Justiça francesa mantém julgamento de Hakimi em caso de acusação de estupro

Há 3 horas
Eduardo Baptista

Fora de Campo

Torcedores do Internacional reprovam chegada de Eduardo Baptista: 'Certeza da queda'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Vídeo da FlamengoTV sobre a preferência dos jogadores no ponto da carne para churrasco

Churrasco de Arrascaeta viraliza no Flamengo e divide opinião dos jogadores

Danilo comemora gol pelo Flamengo contra ao Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental

Danilo, do Flamengo, revela relação com filho tricolor: 'Deixou de falar comigo'

Petterson em ação pelo Flamengo durante a Copinha

Ex-Flamengo vira assunto após provocação: 'Acha que é o Deyverson'

André Pilhal, jornalista da ESPN

Flamengo ou Vasco? Jornalista da ESPN é sincero sobre melhor futebol

Joanna de Assis durante transmissão do 'Tá on'

Após demissão na Globo, Joanna de Assis fecha com novo canal

Capa da versão Ultimate do EA FC 27

Modo carreira do EA FC 27 junta boas ideias, mas precisa de ajustes

Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast"

Amazon negocia com medalhão da Globo para substituir Rômulo Mendonça

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek analisa mudança da CBF no Brasileirão: 'Lei burra'

EA Sports FC 27 foi lançado na versão Ultimate nesta sexta-feira

Análise: EA FC 27 acerta com The Grounds e fortalece modos online

Zuenir Ventura na Feira Nacional do Livro, em Ribeirão Preto

Fluminense lamenta morte de Zuenir Ventura, referência no jornalismo e tricolor apaixonado

Adriano Imperador série documentário da Netflix 2026

OPINIÃO: série 'Adriano Imperador' só confirma o que todo mundo já sabia dele

Arrascaeta, atleta do Flamengo, durante vídeo publicado nesta segunda-feira (21)

Torcida do Flamengo brinca com Arrascaeta após vídeo: 'Passou do ponto'

Caio Ribeiro durante o Seleção Sportv

Caio Ribeiro é sincero sobre permanência de Diniz no Corinthians: 'Não é'