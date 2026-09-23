Durante o programa Os Donos da Bola nesta quarta-feira (23), Neto comentou o interesse do Sporting, de Portugal, no técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. O apresentador disse estar rezando para que a notícia, divulgada inicialmente pelo jornal português "Correio da Manhã", se concretize.

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Além da torcida, o ex-jogador do Corinthians afirmou que pagaria pela passagem do comandante alviverde, porém com a condição de que fosse apenas de ida.

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— Um dos maiores treinadores dos últimos 20 anos é esse cara (Abel Ferreira), e eu acho que ele vai. Acho não, eu estou rezando, estou torcendo para ele ir. E estou dando a passagem de primeira classe para ele. Eu pago! Mas só de ida! Vai dar uns 20 mil. Eu pago a passagem para você de primeira classe para você ir! Eu pago! Mas eu tenho que te levar, eu vou levar você algemado — disse Craque Neto.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, chegou ao clube em 2020 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Palmeiras não cogita saída, e Abel quer cumprir contrato

O Palmeiras não pensa em qualquer alteração na comissão técnica e conta com a permanência do português até o término de seu contrato, em 2027. O Verdão segue vivo e competitivo nas três frentes da temporada: está nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, além de ocupar a vice-liderança do Brasileirão, apenas três pontos atrás do líder Flamengo.

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Do lado de Abel, o treinador demonstrou em declarações recentes o desejo de cumprir seu compromisso no Brasil. O técnico exalta constantemente a estrutura do clube, a estabilidade de trabalho e já se declarou abertamente ao Alviverde.

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— Eu amo trabalhar no Palmeiras, eu amo trabalhar com a Leila Pereira, Barros, funcionários e jogadores do Palmeiras. E eu não vou encontrar em lugar nenhum, nem no Barcelona, nem no Real Madrid, nem no City, o que eu encontrei aqui para a minha realização pessoal como treinador. Hoje é muito difícil ir para um clube onde tu tem voz, liberdade e reconhecimento — declarou o treinador após a vitória no clássico contra o Santos, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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