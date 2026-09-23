Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (23), na Austrália, Bruno Guimarães comentou o pênalti perdido contra a Noruega, e a resposta viralizou nas redes sociais. A Seleção Brasileira treina no país para os amistosos da Data Fifa de setembro e outubro.

➡️De estreantes a veteranos: veja a experiência dos convocados de Ancelotti na Seleção

O camisa 8 disse que Carlo Ancelotti foi o responsável pela decisão do cobrador na partida que culminou na eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. De acordo com o jogador, ele apenas seguiu ordens do comandante e reafirmou que ele deveria ter cobrado, e não Vinicius Júnior ou qualquer outro companheiro.

continua após a publicidade

— Depois de uma eliminação, óbvio que você acaba vendo muitas coisas que não fazem o menor sentido. Sempre antes do jogo a gente tem a nossa preleção e o professor (Carlo Ancelotti) determina quem vai bater, e eu fui o cara escolhido para bater. E ali, na hora, teve jogadores que quiseram pegar a bola… Enfim, é muito normal isso acontecer: um jogador pega, passa para o outro, até para tentar enganar o goleiro, e foi isso que aconteceu, nada de mais. O Vini não era quem tinha que bater o pênalti, era eu. Foi o que foi delegado, e, como eu falei, eu bati o pênalti, perdi, poderia ter feito — disse Bruno Guimarães.

Veja alguns comentários:

Bruno Guimarães durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Bruno Guimarães revela desejo de jogar no Vasco no futuro: 'Seria um sonho'

Em entrevista coletiva concedida na Austrália, onde a Seleção Brasileira está reunida para a disputa de três amistosos nesta Data Fifa, Bruno Guimarães revelou o desejo de defender o Vasco da Gama no futuro. O volante, que atualmente atua pelo Arsenal, da Inglaterra, afirmou que pretende vestir a camisa do clube carioca quando decidir retornar ao futebol brasileiro.

continua após a publicidade

— Tenho vontade de voltar para o Brasil, sim. Jogar no Vasco ou no Athletico, que são os times que eu tenho muita gratidão. Mas não penso nisso agora, para ser sincero. Eu acabei de chegar no Arsenal, então estou muito focado. Quero ser campeão lá, quero jogar, quero fazer minha história com essa camisa nova. Mas enfim, para o futuro, a Deus pertence.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Apesar do desejo de atuar pelo Vasco no futuro, Bruno deixou claro que não pensa em retornar ao futebol brasileiro neste momento. O volante acabou de chegar ao Arsenal e está concentrado em sua trajetória no futebol inglês.

continua após a publicidade

Em 2024, em entrevista ao 'Charla Podcast', no Youtube, Bruno Guimarães não escondeu sua paixão pelo Vasco.

— É meu time de infância, vascaíno. Não tinha como não ser, nasci em São Cristóvão. Ou você nasce Vasco, ou não nasce. Não tem como. Tudo ali, São Januário, meus amigos… Não tem como. Acho que ninguém torce para outro time que nasce ali. Meu time de infância mesmo. Eu já paguei para o Vasco para poder jogar lá quando eu era pequeno — contou Bruno.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.