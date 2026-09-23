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Neto ironiza relação entre Palmeiras e Vasco: 'Se fosse o Corinthians'

Apresentador comentou a negociação da SAF vascaína e citou o Corinthians

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 20:09
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Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras
Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Neto comentou a relação entre Palmeiras e Vasco em meio à negociação pela SAF do clube carioca, durante o programa Os Donos da Bola desta quarta-feira (23), e ironizou a situação ao fazer uma comparação com o Corinthians.

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O apresentador repercutiu a aproximação entre os clubes, que disputam uma das semifinais da Copa do Brasil, e citou o envolvimento de Marcos Lamacchia, enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, na negociação para assumir o comando da SAF vascaína.

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— Que felicidade! A Leila está com a camisa do Vasco, que é o time dela. O enteado dela, que é filho do marido dela, compra... Parece que vai comprar, não sei se já comprou, o Vasco. E emprestou R$ 150 milhões — afirmou Neto.

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Na sequência, o ex-jogador destacou que Vasco e Palmeiras podem se enfrentar na semifinal da Copa do Brasil e também mencionou o fato de os dois clubes terem o mesmo patrocinador.

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— E eles vão disputar uma semifinal da Copa do Brasil. Mesmo o patrocinador dos dois times, Sportingbet. E valendo uma bala também. Cara, que loucura isso, né? Meu Deus do céu — completou.

Por fim, Neto fez uma comparação com o Corinthians ao questionar como a situação seria tratada caso envolvesse o clube paulista.

— Se fosse o Corinthians, o Ministério Público já tava em cima — concluiu.

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A negociação da SAF vascaína entra em uma nova etapa nesta sexta-feira (25), quando está previsto o leilão. Marcos Lamacchia é apontado como favorito na disputa e já teria adiantado recursos ao clube por meio de empréstimo, valor que seria descontado de uma eventual compra.

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