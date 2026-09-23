Danilo, do Flamengo, revela relação com filho tricolor: 'Deixou de falar comigo'
Zagueiro contou que João, de 7 anos, ficou abalado quando soube que o pai defenderia o Rubro-Negro
Danilo revelou que a decisão de defender o Flamengo não foi recebida da mesma forma por todos dentro de casa. Em entrevista ao GNT, o zagueiro contou que o filho João, de 7 anos, torcedor do Fluminense, ficou abalado quando soube que o pai havia acertado com o clube rubro-negro.
— Quando eu falei para ele que ia vir para o Flamengo, ele deixou de conversar comigo. À noite, chorou muito, se trancou no banheiro e dormiu chorando à beça — revelou Danilo.
Apesar de a família do jogador ser majoritariamente flamenguista, João acabou escolhendo outro caminho no futebol. Segundo Danilo, alguns integrantes da família materna são tricolores e influenciaram o menino na escolha pelo Fluminense.
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Danilo explicou que a relação do filho com o Fluminense começou por influência de familiares. Embora a família da mãe de João tenha maioria rubro-negra, existem alguns torcedores do clube das Laranjeiras que mantiveram a tradição tricolor.
— A família da mãe dele é bastante rubro-negra, mas tem três ou quatro tricolores que são a resistência. A minha família é completamente flamenguista. Ele abraçou essa ideia e não tem volta — contou.
A escolha do filho, inclusive, criou uma situação curiosa quando Danilo decidiu deixar o futebol europeu para atuar pelo Flamengo. O defensor chegou ao clube carioca em 2025, depois de seis temporadas na Juventus, e rapidamente passou a conviver com a torcida que já fazia parte de sua história.
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Danilo também falou sobre saída da Juventus
Antes de acertar com o Flamengo, Danilo tinha planos de encerrar a carreira na Juventus. O zagueiro, porém, contou que uma mudança em sua situação dentro do clube italiano fez com que os planos fossem alterados.
— Eu, honestamente, pensava que ia terminar minha carreira na Juventus, como eu tinha planejado. De repente, por uma situação interna, simplesmente eu não tinha a mesma valorização, eu não era mais reconhecido como tal, estava fora do projeto — afirmou.
A oportunidade de retornar ao futebol brasileiro surgiu justamente naquele momento. O Flamengo procurou o jogador, e o acordo acabou sendo concretizado.
— Caraca, e agora? E meus planos, pô? Mas eu não tinha decidido isso. E aí essa é justamente a capacidade que a gente tem que desenvolver: ir dançando com as incertezas da vida — completou.
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Desde que chegou ao Flamengo, Danilo conquistou espaço principalmente pela experiência e liderança no elenco. Mesmo sem ser titular em grande parte dos jogos, o zagueiro teve papel decisivo na campanha do título da Libertadores de 2025, marcando o gol da conquista. O defensor também foi convocado para a Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2026.
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