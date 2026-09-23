O Ministério Público de São Paulo recomendou nesta quarta-feira (23) a disponibilização de 4 mil ingressos para a torcida do Fluminense no jogo de volta contra o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. A partida está marcada para o dia 21 de outubro, no Nubank Parque.

A recomendação foi expedida pelos promotores Roberto Bacal e Daniela Hashimoto, do Juizado Especial Criminal Central. De acordo com o documento, os promotores levaram em consideração a relação entre as duas torcidas para garantir o cumprimento do regulamento da Conmebol.

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— Inexiste grande histórico de rivalidade extracampo entre as torcidas organizadas de Sociedade Esportiva Palmeiras e Fluminense Football Club — diz trecho da recomendação do MPSP.

O posicionamento do Ministério Público é um importante avanço na resolução do impasse envolvendo Palmeiras e Fluminense. O Tricolor se posicionou defendendo a presença de 4 mil torcedores no confronto em São Paulo, mesmo com o setor visitante do Nubank Parque recebendo, normalmente, uma carga próxima de 2 mil pessoas.

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Regulamento da Conmebol prevê 4 mil visitantes

O Regulamento de Segurança da Conmebol estabelece que os clubes mandantes devem disponibilizar pelo menos 4 mil ingressos aos visitantes nas semifinais da Libertadores. Até as quartas de final, o mínimo previsto é de 2 mil.

O mesmo regulamento determina que, caso a quantidade seja inferior ao mínimo, mandante e visitante precisam formalizar um acordo e encaminhá-lo à entidade antes da reunião de segurança da partida.

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O Fluminense vinha se mantendo irredutível quanto ao cumprimento da carga de 4 mil lugares no jogo de volta. O Palmeiras, por sua vez, procurou as autoridades paulistas para tentar viabilizar a ampliação do setor destinado aos tricolores.

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A recomendação do Ministério Público não encerra automaticamente a discussão. A operação também passa pelos órgãos responsáveis pela segurança da partida.

O clube paulista foi informado de que precisará atualizar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e apresentar planos estruturais e operacionais para comprovar a viabilidade da ampliação. A autorização final passa pela análise das autoridades responsáveis pela segurança do evento.

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Fluminense e Palmeiras jogam em outubro

A primeira partida da semifinal será disputada no dia 14 de outubro, no Maracanã. O jogo de volta está marcado para o dia 21, no Nubank Parque.

No Rio de Janeiro, o Fluminense também terá que reservar ao menos 4 mil ingressos para a torcida do Palmeiras, conforme o regulamento da Conmebol.

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