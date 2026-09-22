Duas semifinais e duelo com o Flamengo: a corrida do Palmeiras pela tríplice coroa
O elenco alviverde terá período de descanso até sexta-feira durante a Data Fifa e só voltará aos gramados em 8 de outubro
O Palmeiras segue na disputa pelos três principais títulos da temporada e terá pouco mais de duas semanas de pausa para a Data Fifa para realizar trabalhos na Academia de Futebol antes da maratona de compromissos até o fim do calendário. O elenco, que conta com oito jogadores convocados por seleções sul-americanas, terá quatro dias de descanso antes de se reapresentar na sexta-feira (25).
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Caso avance às finais das duas competições eliminatórias, o Palmeiras ainda terá 16 compromissos até o término da temporada. Desse total, 14 já estão garantidos, incluindo os quatro jogos das semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores e as dez rodadas restantes do Brasileirão.
Corrida pelo Brasileirão e um velho rival pelo caminho
O Palmeiras retoma a disputa do Brasileirão com o Flamengo. Ao término da 28ª rodada, a equipe comandada por Abel Ferreira soma 57 pontos, três a menos que o rival. Os cariocas, por sua vez, têm duas vitórias a mais, diferença que amplia a vantagem na classificação.
Ambos os times ainda têm dez jogos pela frente na competição, incluindo o confronto direto marcado para novembro, no Nubank Parque.
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Copa do Brasil - Palmeiras x Vasco
Diferentemente de outras temporadas sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras segue vivo na Copa do Brasil. Na fase anterior, eliminou o Santos e agora encara o Vasco por uma vaga na decisão.
Um eventual título da competição garante ao clube paulista R$ 78 milhões, valor que seria somado à premiação acumulada desde a quinta fase, quando eliminou o Jacuipense, da Bahia. O primeiro jogo contra os cariocas será em São Paulo, enquanto a decisão da vaga está marcada para São Januário.
- Ida (1°/11) - Palmeiras x Vasco - Nubank Parque
- Volta (8/11) - Vasco x Palmeiras - São Januário
Libertadores e o sonho do tetracampeonato
Apenas três jogos separam o Palmeiras do sonho do tetracampeonato da Libertadores. Após a classificação nos pênaltis contra a LDU, na altitude de Quito, a equipe agora encara o Fluminense, com a vantagem de disputar o segundo jogo no Nubank Parque.
Caso avance novamente à decisão, o Palmeiras pode reencontrar o Flamengo, algoz na final de 2025, em Lima. O Rubro-Negro encara o Estudiantes, único representante não brasileiro restante na competição.
- Ida (14/10): Fluminense x Palmeiras - Maracanã
- Volta (21/10): Palmeiras x Fluminense - Nubank Parque
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