O técnico Abel Ferreira recebeu uma sondagem do Sporting, de Portugal, segundo apuração do jornal português "Correio da Manhã" divulgada nesta quarta-feira (23). O clube europeu é comandado atualmente por Rui Borges, mas, devido a uma sequência de resultados negativos, a diretoria de Lisboa passou a mapear o mercado e tem o comandante do Palmeiras como seu alvo preferido.

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Apesar do interesse europeu, o Palmeiras renovou o contrato de Abel Ferreira em dezembro de 2025. O novo vínculo do treinador tem validade até o fim de 2027 e não conta com multa rescisória, o que significa que não há obrigação de pagamento de compensação financeira caso uma das partes opte por encerrar o acordo.

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Palmeiras não cogita saída, e Abel quer cumprir contrato

O Palmeiras não pensa em qualquer alteração na comissão técnica e conta com a permanência do português até o término de seu contrato, em 2027. O Verdão segue vivo e competitivo nas três frentes da temporada: está nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, além de ocupar a vice-liderança do Brasileirão, apenas três pontos atrás do líder Flamengo.

Do lado de Abel, o treinador demonstrou em declarações recentes o desejo de cumprir seu compromisso no Brasil. O técnico exalta constantemente a estrutura do clube, a estabilidade de trabalho e já se declarou abertamente ao Alviverde.

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— Eu amo trabalhar no Palmeiras, eu amo trabalhar com a Leila Pereira, Barros, funcionários e jogadores do Palmeiras. E eu não vou encontrar em lugar nenhum, nem no Barcelona, nem no Real Madrid, nem no City, o que eu encontrei aqui para a minha realização pessoal como treinador. Hoje é muito difícil ir para um clube onde tu tem voz, liberdade e reconhecimento — declarou o treinador após a vitória no clássico contra o Santos, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Abel caminha para ser o único treinador da gestão Leila Pereira

Se cumprir o contrato até o final de 2027, Abel Ferreira se tornará o único treinador a comandar o time durante toda a gestão da presidente Leila Pereira. O mandato da dirigente teve início no fim de 2021 e seu término coincide justamente com o fim do atual contrato do português.

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Abel já é o técnico com mais títulos na história do Palmeiras (11 taças). Pelo clube, conquistou duas Copas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, quatro Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.