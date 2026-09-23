Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel recebe sondagem do Sporting, e Palmeiras se apoia em contrato

Clube português mapeia mercado e coloca técnico do Verdão como favorito; no entanto, a diretoria Alviverde não cogita saída e Abel já se declarou à equipe paulista

PorVinícius Espirito Santo SpadaVitor Palhares
São Paulo (SP)
23/09/2026 13:21
Favorite o Lance! no Google
O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O técnico Abel Ferreira recebeu uma sondagem do Sporting, de Portugal, segundo apuração do jornal português "Correio da Manhã" divulgada nesta quarta-feira (23). O clube europeu é comandado atualmente por Rui Borges, mas, devido a uma sequência de resultados negativos, a diretoria de Lisboa passou a mapear o mercado e tem o comandante do Palmeiras como seu alvo preferido.

Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Palmeiras

Palmeiras
Há 1 hora
Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.

Paulinho intensifica recuperação durante Data Fifa, e Palmeiras busca ‘zerar’ DM

Palmeiras
Há 17 horas
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã

Duas semifinais e duelo com o Flamengo: a corrida do Palmeiras pela tríplice coroa

Palmeiras
Há 17 horas

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Apesar do interesse europeu, o Palmeiras renovou o contrato de Abel Ferreira em dezembro de 2025. O novo vínculo do treinador tem validade até o fim de 2027 e não conta com multa rescisória, o que significa que não há obrigação de pagamento de compensação financeira caso uma das partes opte por encerrar o acordo.

continua após a publicidade

Palmeiras não cogita saída, e Abel quer cumprir contrato

O Palmeiras não pensa em qualquer alteração na comissão técnica e conta com a permanência do português até o término de seu contrato, em 2027. O Verdão segue vivo e competitivo nas três frentes da temporada: está nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, além de ocupar a vice-liderança do Brasileirão, apenas três pontos atrás do líder Flamengo.

Do lado de Abel, o treinador demonstrou em declarações recentes o desejo de cumprir seu compromisso no Brasil. O técnico exalta constantemente a estrutura do clube, a estabilidade de trabalho e já se declarou abertamente ao Alviverde.

continua após a publicidade

— Eu amo trabalhar no Palmeiras, eu amo trabalhar com a Leila Pereira, Barros, funcionários e jogadores do Palmeiras. E eu não vou encontrar em lugar nenhum, nem no Barcelona, nem no Real Madrid, nem no City, o que eu encontrei aqui para a minha realização pessoal como treinador. Hoje é muito difícil ir para um clube onde tu tem voz, liberdade e reconhecimento — declarou o treinador após a vitória no clássico contra o Santos, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Abel caminha para ser o único treinador da gestão Leila Pereira

Se cumprir o contrato até o final de 2027, Abel Ferreira se tornará o único treinador a comandar o time durante toda a gestão da presidente Leila Pereira. O mandato da dirigente teve início no fim de 2021 e seu término coincide justamente com o fim do atual contrato do português.

continua após a publicidade

Abel já é o técnico com mais títulos na história do Palmeiras (11 taças). Pelo clube, conquistou duas Copas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, quatro Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

O técnico Abel Ferreira durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
O técnico Abel Ferreira durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras

Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Palmeiras

Há 1 hora
Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.

Palmeiras

Paulinho intensifica recuperação durante Data Fifa, e Palmeiras busca 'zerar' DM

Há 8 horas
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã

Palmeiras

Duas semifinais e duelo com o Flamengo: a corrida do Palmeiras pela tríplice coroa

Há 18 horas
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Há 18 horas
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Há 18 horas
Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Futebol Nacional

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Há 19 horas
Mais LANCE!
Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Emi Martínez - Palmeiras

Uruguai convoca Emiliano Martínez, do Palmeiras, após lesão de Valverde

Vitor Roque em partida do Palmeiras contra o Grêmio

Palmeiras vê Flamengo ampliar vantagem e não depende mais de si para vencer o Brasileirão

Eric Faria defendeu a presença de Endrick na Copa (Foto: Reprodução/Sportv)

Eric Faria aponta chave para subida de desempenho do Palmeiras: 'Agrega muito'

Taça troféu da Libertadores

Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Taça troféu da Libertadores

Palmeiras x Fluminense: Conmebol define datas da semi da Libertadores e mantém decisão no Nubank Parque

Taça Brasileirão 2024

Veja e simule os 10 jogos restantes de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Abel Ferreira bate palmas na vitória do Palmeiras sobre a LDU

Palmeiras identifica problemas e define foco para a Data Fifa

Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã

Flamengo e Palmeiras: veja as chances de título do Brasileirão

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, do Palmeiras

Auxiliar de Abel comenta corrida do Palmeiras por títulos e exalta Weverton

Carlos Miguel no empate do Palmeiras com o Grêmio

Torcedores do Palmeiras enlouquecem com atuação de Carlos Miguel

Weverton comemora uma das grandes defesas no empate entre Grêmio e Palmeiras

Palmeiras para em Weverton e empata com o Grêmio pelo Brasileirão