Vasco desiste do Maracanã para enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil

O Vasco decidiu que vai enfrentar o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil, em São Januário. O clube desistiu de solicitar novamente o Maracanã e manteve a preferência pelo próprio estádio para o jogo de volta do confronto, marcado para 8 de novembro. A informação é do jornalista Diogo Dantas, do "O Globo".

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A decisão considera o regulamento da competição nacional. Diferentemente da Copa Sul-Americana, que exige um estádio com capacidade superior a 30 mil lugares, a Copa do Brasil determina um mínimo de 15 mil torcedores na fase de mata-mata. Com isso, São Januário está dentro dos requisitos para receber a partida.

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O departamento de futebol do Vasco optou pela manutenção do mando em seu estádio e não pretende, neste momento, buscar o Maracanã para o duelo com o Palmeiras. A escolha ocorre mesmo com a possibilidade de o clube utilizar o estádio em outra competição durante o período.

Estádio São Januário (Foto: Igor Reis/Lance!)

Vasco ainda aguarda resposta sobre jogo contra o Boca

A direção cruz-maltina ainda espera uma definição sobre a utilização do Maracanã no dia 20 de outubro. A ideia do clube é disputar no estádio a partida contra o Boca Juniors, pela competição internacional da Conmebol.

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O consórcio responsável pelo Maracanã ainda precisa responder ao pedido do Vasco. A entidade que organiza a competição internacional aguarda a definição do palco dos jogos dentro do regulamento e já confirmou partidas de Flamengo e Fluminense no estádio pela Libertadores.

Assim, enquanto espera uma resposta para o compromisso internacional, o Vasco já definiu São Januário como palco para o confronto com o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil.

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Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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