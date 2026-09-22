Goleiro deixa o Corinthians e acerta com clube da Hungria
Jogador de 18 anos assinou contrato por três temporadas
O goleiro Pietro Grecco, de 18 anos, foi anunciado pelo ZTE, da Hungria, por três temporadas. O jogador defendia o Corinthians e foi liberado para acertar com o clube europeu.
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Para liberar o atleta, o Corinthians manteve 20% dos direitos econômicos para uma futura negociação. A rescisão com o Timão já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
O jogador chegou ao Corinthians ainda cedo, aos 13 anos, e passou pelas categorias de base do clube. Pelo Sub-20, soma duas partidas, enquanto no Sub-17 disputou 17 jogos, sendo 15 em 2025 e dois em 2024. No Sub-15, não entrou em campo.
Recentemente, Pietro Grecco foi abraçado pelo técnico Fernando Diniz e recebeu uma oportunidade no elenco profissional. O goleiro foi relacionado para o jogo do Corinthians diante do Barra, pelo duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
Veja o texto de despedida do Corinthians
Todo ciclo tem um começo, um meio e um fim.
Hoje me despeço do clube que abriu as portas para mim há 5 anos e que fez parte de uma das fases mais importantes da minha vida.
Vesti essa camisa com toda a minha alma e dei o meu melhor em cada momento. Aqui cresci como atleta, mas, principalmente, como pessoa.
Ser Corinthians é algo que não se explica. Se sente. E eu tive o privilégio de viver isso de perto.
Levo comigo amizades, aprendizados, momentos inesquecíveis e uma gratidão enorme por todos que fizeram parte dessa caminhada.
O ciclo se encerra, mas a nossa história não termina aqui. O que vivi no Corinthians ficará para sempre comigo.
Nunca um adeus. Apenas um até logo.
Obrigado, Corinthians. Obrigado por tudo!
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