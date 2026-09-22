Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Goleiro deixa o Corinthians e acerta com clube da Hungria

Jogador de 18 anos assinou contrato por três temporadas

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/09/2026 13:02
Favorite o Lance! no Google
Pietro Grecco durante partida pelo Corinthians
Pietro Grecco durante passagem pelas categorias de base do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

O goleiro Pietro Grecco, de 18 anos, foi anunciado pelo ZTE, da Hungria, por três temporadas. O jogador defendia o Corinthians e foi liberado para acertar com o clube europeu.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para liberar o atleta, o Corinthians manteve 20% dos direitos econômicos para uma futura negociação. A rescisão com o Timão já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

continua após a publicidade

O jogador chegou ao Corinthians ainda cedo, aos 13 anos, e passou pelas categorias de base do clube. Pelo Sub-20, soma duas partidas, enquanto no Sub-17 disputou 17 jogos, sendo 15 em 2025 e dois em 2024. No Sub-15, não entrou em campo.

Recentemente, Pietro Grecco foi abraçado pelo técnico Fernando Diniz e recebeu uma oportunidade no elenco profissional. O goleiro foi relacionado para o jogo do Corinthians diante do Barra, pelo duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade
Pietro Grecco durante partida pelo Corinthians
Pietro Grecco, goleiro de 18 anos, deixou o Corinthians e foi anunciado pelo ZTE, da Hungria (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja o texto de despedida do Corinthians

Todo ciclo tem um começo, um meio e um fim.

Hoje me despeço do clube que abriu as portas para mim há 5 anos e que fez parte de uma das fases mais importantes da minha vida.

Vesti essa camisa com toda a minha alma e dei o meu melhor em cada momento. Aqui cresci como atleta, mas, principalmente, como pessoa.

Ser Corinthians é algo que não se explica. Se sente. E eu tive o privilégio de viver isso de perto.

Levo comigo amizades, aprendizados, momentos inesquecíveis e uma gratidão enorme por todos que fizeram parte dessa caminhada.

O ciclo se encerra, mas a nossa história não termina aqui. O que vivi no Corinthians ficará para sempre comigo.

Nunca um adeus. Apenas um até logo.

Obrigado, Corinthians. Obrigado por tudo!

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Diretoria do Corinthians durante treinamento

Corinthians

Corinthians atrasa direitos de imagem pelo segundo mês e amplia dívida

Há 4 minutos
Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Futebol Nacional

IA do Lance! crava rebaixamento de gigantes do Brasileirão; veja

Há 3 horas
Bandeira de escanteio no estadio Arena Corinthians

Corinthians

De esperança de títulos à crise na temporada: entenda o cenário do Corinthians pós-Copa

Há 9 horas
Vista geral do estadio Arena Corinthians para partida entre Corinthians e Bahia pelo campeonato Brasileiro Feminino 2026

Corinthians

Corinthians recebe o Bahia na partida de volta da semifinal do Brasileirão Feminino

Há 19 horas
Caio Ribeiro durante o Seleção Sportv

Fora de Campo

Caio Ribeiro é sincero sobre permanência de Diniz no Corinthians: 'Não é'

Há 19 horas
Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Futebol Nacional

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Há 21 horas
Mais LANCE!
Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Neo Química Arena lotada durante jogo do Corinthians.

Corinthians perde força em Itaquera e alcança marca negativa atuando como mandante; veja

Neto com as mãos juntas e olhando para o céu

Neto revela apreensão com momento do Corinthians: 'Morrendo de medo'

Fernando Diniz, treinador do Corinthians.

Diniz segue no comando do Corinthians e desabafa sobre má fase: 'Tristeza profunda'

Memphis Depay durante a partida

Corinthians vive 'segundo pesadelo' em uma semana, mas banca Diniz contra rebaixamento

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Bastidores: permanência de Diniz partiu da direção e foi defendida pelo elenco do Corinthians

Zagueiro desabafou durante a zona mista (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Gustavo Henrique aponta culpado em derrota do Corinthians

Fernando Diniz de braços cruzados com a camisa do Corinthians

Decisão do Corinthians sobre futuro de Diniz agita torcedores: 'Não é possível'

Craque Neto critica atuação de meia corintiano (Foto: Reprodução)

Neto detona titular do Corinthians após derrota: 'Culpa sua'

Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes

Executivo do Corinthians blinda Diniz e descarta demissão

Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes

Veja as chances de rebaixamento após jogos de Corinthians, Grêmio e Vitória

Hugo Souza de camisa azul om Fábio e Hulk atrás

Atuação de Hugo Souza em Corinthians x Fluminense repercute: 'Não dá'

Fernando Diniz olhando para cima com a camisa do Corinthians

Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após derrota em casa