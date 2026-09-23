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Entenda como a nova regra de jogadores estrangeiros afetará o Palmeiras

Alviverde tem oito 'gringos' no elenco principal; redução aprovada pela CBF chegará a apenas cinco relacionados por partida em 2030

PorVinícius Espirito Santo SpadaVitor Palhares
São Paulo (SP)
23/09/2026 11:28
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Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Agustín Giay e Flaco López durante treinamento, na Academia de Futebol - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A CBF e os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aprovaram, na última segunda-feira (21), uma nova regra para o limite de atletas estrangeiros na súmula dos jogos. Pela determinação, o teto atual cairá gradualmente até chegar a no máximo cinco "gringos" por partida em 2030. O Lance! levantou a situação de cada jogador nascido fora do país no elenco do Palmeiras e mostra como a medida afeta o clube paulista, que votou a favor da mudança.

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Pelo cronograma estabelecido, o limite atual de nove estrangeiros por jogo passará para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030. A restrição aplica-se exclusivamente à súmula das partidas do Brasileirão, sem impor um teto para a quantidade de contratos firmados com atletas do exterior.

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Tempo de contrato dos estrangeiros do Palmeiras

  1. Alexander Barboza (zagueiro/Uruguai): dezembro de 2028;
  2. Jhon Arias (meia-atacante/Colômbia): dezembro de 2029;
  3. Emiliano Martínez (meia/Uruguai): dezembro de 2029;
  4. Gustavo Gómez (zagueiro/Paraguai): dezembro de 2030;
  5. Giay (lateral/Argentina): setembro de 2030;
  6. Piquerez (lateral/Uruguai): dezembro de 2030;
  7. Flaco López (atacante/Argentina): dezembro de 2030;
  8. Ramón Sosa (atacante/Paraguai): julho de 2030.

Palmeiras tem 7 de 8 'gringos' convocados nesta Data Fifa

O Palmeiras chegou a oito convocados nesta Data Fifa com o chamado de Emiliano Martínez para substituir o lesionado Valverde na seleção uruguaia. O clube tem representantes em quatro seleções sul-americanas, embora não tenha nenhum jogador entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

O único estrangeiro do atual elenco que não foi convocado é Alexander Barboza. O zagueiro integrou a pré-lista de Diego Forlán, mas não foi chamado para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Contratado junto ao Botafogo na última janela de transferências, chegou ao Palmeiras e assumiu a titularidade sem precisar de período de adaptação.

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Programação do Palmeiras na pausa

O elenco do Palmeiras recebeu quatro dias de descanso após empatar sem gols com o Grêmio, no Sul do País, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Com isso, a equipe retoma as atividades na Academia de Futebol na próxima sexta-feira, sem a presença dos jogadores convocados.

O próximo compromisso do clube paulista será em 8 de outubro, contra o Bahia, no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três dias depois, o Palmeiras encara o Corinthians, também como mandante, antes do primeiro duelo das semifinais da Libertadores, diante do Fluminense.

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Equipe do Palmeiras durante comemoração ao se classificar para a semifinal da Libertadores.
Equipe do Palmeiras durante comemoração ao se classificar para a semifinal da Libertadores. - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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