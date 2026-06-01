Faltam quantos dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo?

Empolgando o torcedor, a Seleção Brasileira se despede do Brasil com uma goleada maiúscula por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã, no penúltimo amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Os atletas se reapresentam e seguem viagem para os Estados Unidos nesta segunda-feira (1), às 22h.

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A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho (sábado), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas, antes disso, ainda há um compromisso pela frente.

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Seleção se despede do Brasil com goleada em penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

No próximo sábado (6), o Brasil faz seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Os convocados do Brasil enfrentam o Egito no Huntington Bank Field, casa do Cleveland Browns, da NFL. O estádio fica localizado em Cleveland, no estado de Ohio.

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Veja a agenda do Brasil na Copa do Mundo:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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Marrocos: o adversário da estreia

Sensação da Copa do Mundo de 2022, Marrocos, que será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, tenta consolidar sua força após uma grande competição e um surpreendente quarto lugar no Catar. Para 2026, a seleção marroquina apostará num novo modelo de jogo e em jovens jogadores que pedem passagem para tentar lapidar um desejado protagonismo nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026, e mostrar que a histórica campanha em 2022 não foi por acaso. Mas, dessa vez, terá a Seleção Brasileira como obstáculo na fase de grupos. Clique aqui para ler o guia completo do Marrocos na Copa do Mundo!

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