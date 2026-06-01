Vai atrapalhar o Cruzeiro? Gerson fala sobre pausa para a Copa do Mundo

A pausa para a Copa do Mundo tem dois significados para o Cruzeiro: tempo para descansar e treinar, e a freada de uma sequência invicta que dura oito partidas. Na zona mista, o meio-campista Gerson demonstrou ver o copo meio vazio na situação.

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– Fazer o quê? Temos que parar, não tem jeito. Temos que respeitar, tem a Copa do Mundo. É isso, acho que não podemos voltar fazendo menos do que terminamos fazendo – disse o camisa 11.

– Essa parada vai dar mais tempo para o mister treinar. Com pouco tempo, conseguimos entender e comprar a ideia dele. Com o tempo vai ajudar ainda mais para voltarmos e fazermos grandes coisas – complementou Gerson.

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Cruzeiro x Fluminense

No último jogo do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo, Cruzeiro e Fluminense empataram em 1 a 1 no Mineirão. Os gols do jogo válido pela 18ª rodada foram marcados por John Kennedy e Matheus Pereira. Com o resultado, os cariocas ficam na terceira posição, com 31 pontos, enquanto a Raposa caiu para a 11ª colocação com 34.

John Kennedy abre o placar em primeiro tempo equilibrado no Mineirão

Dentro de casa, o Cruzeiro foi quem teve a posse de bola nos minutos iniciais, mas a primeira grande chance foi do adversário. Em contra-ataque, Serna recebeu dentro da área, mas parou em defesa de Otávio. A resposta celeste veio com Romero, em rebote de falta, mas Fábio salvou o lado tricolor. Neyser teve oportunidade instantes depois, mas chutou para fora. O Fluminense chegou com perigo mais uma vez quando John Kennedy tentou encobrir o goleiro cruzeirense, que jogou a bola por cima do travessão. Mas quando o camisa 9 ficou no mano a mano com Jonathan Jesus, abriu o placar. O atacante driblou o defensor e deslocou o arqueiro mineiro para fazer 1 a 0.

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Cruzeiro empata

Com a vantagem tricolor, os mandantes partiram para cima na segunda etapa, enquanto os cariocas apostaram nas jogadas em velocidade. Com um ataque completamente modificado, o Cruzeiro voltou a assustar em chute de Kaiki de fora da área, mas Fábio defendeu. Com dificuldades para finalizar, a Raposa contou com a estrela de seu camisa 10. Em cobrança de falta da entrada da área, Matheus Pereira bateu forte, a bola desviou na barreira e foi para o fundo do gol. 1 a 1. Com o empate parcial, as estratégias se inverteram, com o Fluminense tendo a bola e os donos da casa apostando nos contra-ataques. Nos acréscimos, Otávio fez milagre em chute de Serna na pequena área.

Matheus Pereira comemora seu gol contra o Fluminense, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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