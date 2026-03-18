Lance inusitado em Santos x Internacional choca torcedores: 'Bizarro'

O zagueiro Zé Ivaldo protagonizou um erro durante o confronto entre Santos e Internacional, desta quarta-feira (18), na Vila Belmiro, que viralizou nas redes sociais. O camisa 2 do Peixe marcou um gol contra de uma maneira inusitada na partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão.

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O lance aconteceu durante o início da segunda etapa do confronto. O cronômetro marcava um minuto, quando, em um escanteio, Zé Ivaldo cabeceou para o próprio gol e marcou um gol contra.

A jogada inesperada viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores do Santos e de outros clubes brasileiros reagiram com surpresa ao lance. Veja a repercussão abaixo:

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