menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lance inusitado em Santos x Internacional choca torcedores: 'Bizarro'

Equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
23:16
Santos e Internacional se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraSantos e Internacional se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Zé Ivaldo protagonizou um erro durante o confronto entre Santos e Internacional, desta quarta-feira (18), na Vila Belmiro, que viralizou nas redes sociais. O camisa 2 do Peixe marcou um gol contra de uma maneira inusitada na partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Astro do Tottenham pede convocação de Neymar na Seleção Brasileira

O lance aconteceu durante o início da segunda etapa do confronto. O cronômetro marcava um minuto, quando, em um escanteio, Zé Ivaldo cabeceou para o próprio gol e marcou um gol contra.

A jogada inesperada viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores do Santos e de outros clubes brasileiros reagiram com surpresa ao lance. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias