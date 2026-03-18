Escalação de Vojvoda para Santos x Internacional repercute: 'Dois a menos'

O Santos enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o técnico Juan Pablo Vojvoda optou por começar a partida com dois jogadores questionáveis pela torcida do Peixe. Tratam-se de Zé Ivaldo e Escobar.

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A presença do meia e lateral nos onze jogadores iniciais incomodou parte dos torcedores do Santos. Uma ausência destacada foi a do zagueiro Lucas Veríssimo, recém-contratado pela diretoria do alvinegro praiano. O defensor está na lista de relacionados para a partida, mas começará no banco de reservas.

A escalação completa do Peixe para a partida contra o Internacional será: Gabriel Brazão; no gol, Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; na defesa, Willian Arão, Christian Oliva e Neymar Jr; no meio, Rony, Barreal e Gabriel Barbosa; no ataque. Veja a repercussão abaixo:

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