Astro do Tottenham pede convocação de Neymar na Seleção Brasileira

O Tottenham venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2, nesta quarta-feira (18), mas foi eliminado nas oitavas de final da Champions League por 7 a 5 no agregado. Após o jogo, Xavi Simons, autor do segundo gol dos Spurs, foi perguntado sobre a Copa do Mundo, especialmente sobre a Seleção Brasileira e a possível convocação de Neymar.

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Em entrevista a "TNT Sports Brasil", o meia holandês afirmou que Neymar tem que ir para Copa do Mundo, independente da fase em que se encontra.

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— Não há dúvidas. Para mim, ele continua sendo o melhor. Se está bem ou não está bem, tem que ir. Mas essa não é minha decisão, eu sou um fã dele e espero que ele vá, porque eu espero vê-lo no seu último Mundial — afirmou Simons.

Xavi Simons em ação no duelo entre Manchester City e Tottenham (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Neymar está fora da convocação da Seleção Brasileira

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

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Na última terça-feira (10), o treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar em Santos x Vasco (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

Neymar, fora da Seleção Brasileira, estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.

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