Veja gols em Santos x Internacional: Neymar é substituído e Santos perde
Equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Santos e Internacional estão se enfrentando na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília).
Relacionadas
- Santos
Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Internacional
Santos18/03/2026
- Santos
Vojvoda deve mudar esquema tático do Santos para duelo contra Internacional
Santos18/03/2026
- Santos
Santos x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão
Santos17/03/2026
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Primeiro tempo totalmente dominado pelo Internacional, oferecendo mais perigo, e tendo mais chances fazendo o Brazão suar até os 25 minutos. No entanto, aos 34' teve um gol do Gabriel Barbosa anulado por impedimento.
Já no segundo tempo, o Inter abriu o placar com gol contra do Zé Ivaldo, depois de um escanteio bem batido.
Veja o gol:
Aos 7' do segundo tempo o Moisés sofre pênalti, e o Neymar converte o gol.
Veja o pênalti:
No apagar das luzes, o Internacional vira o jogo com o Carbonero.
Veja o gol:
O contexto que cerca Santos x Internacional
O Santos busca a segunda vitória na competição e tenta se afastar da parte de baixo da tabela. O Peixe ocupa a 14ª colocação, com seis pontos, e vem de empate por 1 a 1 no clássico contra o Corinthians. Para o confronto, a equipe deve manter o esquema com três zagueiros, mas não contará com Luan Peres, suspenso. A expectativa fica pela possível estreia de Lucas Veríssimo, recém apresentado.
Além disso, o time santista tem desfalques importantes no departamento médico. Vinícius Lira sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve passar por cirurgia. Já Gabriel Bontempo, com contratura lombar, será reavaliado. O técnico Juan Pablo Vojvoda retorna após suspensão e estará à beira do campo.
➡️ Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra Internacional
Do outro lado, o Internacional vive momento delicado no Brasileirão. O Colorado é o lanterna, com apenas dois pontos, e ainda não venceu na competição. A equipe tenta reagir fora de casa, mesmo com baixas importantes. Kayky está fora por lesão na coxa esquerda, enquanto Benjamin segue em recuperação. O volante Paulinho cumpre suspensão.
➡️Internacional distribui mais de 3 toneladas de alimentos a famílias carentes em 2025
O técnico Paulo Pezzolano também retorna após cumprir suspensão na última rodada e volta a comandar o time na beira do gramado.
Ficha Técnica:
⚽SANTOS X INTERNACIONAL - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quarta-feira, dia 18 de março de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: TV Globo, Ge TV e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
🤑 Aposte em Santos x Internacional pelo Brasileirão!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias