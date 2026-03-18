Veja gols em Santos x Internacional: Neymar é substituído e Santos perde

Santos e Internacional estão se enfrentando na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília).

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Primeiro tempo totalmente dominado pelo Internacional, oferecendo mais perigo, e tendo mais chances fazendo o Brazão suar até os 25 minutos. No entanto, aos 34' teve um gol do Gabriel Barbosa anulado por impedimento.

Já no segundo tempo, o Inter abriu o placar com gol contra do Zé Ivaldo, depois de um escanteio bem batido.

Veja o gol:

Aos 7' do segundo tempo o Moisés sofre pênalti, e o Neymar converte o gol.

Veja o pênalti:

No apagar das luzes, o Internacional vira o jogo com o Carbonero.

Veja o gol:

O contexto que cerca Santos x Internacional

O Santos busca a segunda vitória na competição e tenta se afastar da parte de baixo da tabela. O Peixe ocupa a 14ª colocação, com seis pontos, e vem de empate por 1 a 1 no clássico contra o Corinthians. Para o confronto, a equipe deve manter o esquema com três zagueiros, mas não contará com Luan Peres, suspenso. A expectativa fica pela possível estreia de Lucas Veríssimo, recém apresentado.

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Além disso, o time santista tem desfalques importantes no departamento médico. Vinícius Lira sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve passar por cirurgia. Já Gabriel Bontempo, com contratura lombar, será reavaliado. O técnico Juan Pablo Vojvoda retorna após suspensão e estará à beira do campo.

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Do outro lado, o Internacional vive momento delicado no Brasileirão. O Colorado é o lanterna, com apenas dois pontos, e ainda não venceu na competição. A equipe tenta reagir fora de casa, mesmo com baixas importantes. Kayky está fora por lesão na coxa esquerda, enquanto Benjamin segue em recuperação. O volante Paulinho cumpre suspensão.

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O técnico Paulo Pezzolano também retorna após cumprir suspensão na última rodada e volta a comandar o time na beira do gramado.

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X INTERNACIONAL - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quarta-feira, dia 18 de março de 2026

📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: TV Globo, Ge TV e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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