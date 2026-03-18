menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Santos

Com mudanças na escalação, Santos está pronto para encarar o Internacional

Peixe busca a segunda vitória no Campeonato Brasileiro

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 18/03/2026
20:37
Neymar será titular do Santos no duelo contra o Internacional. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar será titular do Santos no duelo contra o Internacional. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos recebe o Internacional nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No duelo do último domingo (15), contra o Corinthians, a equipe atuou com três zagueiros. Agora, o treinador argentino Vojvoda optou por uma linha com dois defensores, formando a dupla de zaga com Adonis Frías e Zé Ivaldo. Gabriel Brazão é o titular do gol, com Igor Vinícius na lateral direita e Escobar pelo lado esquerdo.

continua após a publicidade

O meio-campo será formado por Willian Arão, Christian Oliva e Neymar. No ataque, a equipe contará com Barreal, Rony e Gabriel Barbosa.

O zagueiro Luan Peres está suspenso e é baixa na equipe santista. O lateral-esquerdo Vinícius Lira rompeu o ligamento do joelho esquerdo e será desfalque pelos próximos meses, já que ainda passará por cirurgia. O meia Gabriel Bontempo, que sentiu uma contratura lombar no clássico, está recuperado e foi relacionado para a partida.

A principal novidade na lista é o atacante Robinho Jr., que não entra em campo desde a primeira rodada do Brasileirão, no dia 28 de janeiro. Miguelito também retornou para a relação de Vojvoda. O boliviano não atua desde o dia 26 de fevereiro, no duelo contra o Vasco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos encara o Internacional nesta quarta-feira (18), na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos encara o Internacional nesta quarta-feira (18), na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Neymar; Barreal, Rony e Gabriel.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra, Alan Rodríguez; Vitinho, Alerrandro e Borré.

continua após a publicidade

Ficha Técnica:

SANTOS X INTERNACIONAL - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quarta-feira, dia 18 de março de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: TV Globo, Ge TV e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias