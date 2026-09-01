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Flamengo comete gafe em anúncio de Joaquín Freitas

Jovem argentino veio do River Plate

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/09/2026 12:54
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porGabriel Harb,
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Joaquín Freitas, novo reforço do Flamengo para a temporada 2026 (Foto: Divulgação)
Joaquín Freitas, novo reforço do Flamengo para a temporada 2026 (Foto: Divulgação)

Joaquín Freitas, argentino de 19 anos, foi apresentado pelo Flamengo nesta terça-feira (1). A jovem promessa veio do River Plate por cerca de 9 milhões de euros (R$ 54 milhões). O atleta foi anunciado pelas redes sociais do clube, que, em primeiro momento, cometeu uma gafe.

O Rubro-Negro publicou um design autoral que contou com o argentino utilizando o uniforme do Flamengo, mesmo sem nem ter jogado pelo clube ainda. No entanto, o número identificado no shorts do atleta era o 10, atualmente de Giorgian de Arrascaeta.

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Gafe do Flamengo em anúncio do novo reforço

Erro em anúncio de Joaquín Freitas, novo reforço do Flamengo (Foto: Reprodução)
Erro em anúncio de Joaquín Freitas, novo reforço do Flamengo (Foto: Reprodução)

Como o novo reforço pode se encaixar no Rubro-Negro?

Freitas começou a carreira jogando como segundo atacante. Embora sua posição de origem seja mais centralizada, ele também pode atuar aberto, principalmente pela direita. No River, ele foi muito aproveitado pelo técnico Eduardo Coudet na direita, enquanto com Marcelo Gallardo atuou mais centralizado.

O argentino gosta da aproximação, troca de passes e se associar aos companheiros. Tendo a movimentação e participação na construção das jogadas como suas principais características. Não é o tipo de atacante que depende exclusivamente de receber a bola em profundidade para acelerar.

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➡️Torcida do Flamengo manda recado a Valencia, novo reforço

A contratação faz sentido justamente pela possibilidade de oferecer alternativas ao ataque de Leonardo Jardim. À princípio, o argentino chega para ser uma opção de Pedro, mas isso não significa que fica restrito à posição de camisa 9. O jogador também pode atuar como segundo atacante ou partir de um dos lados. A velocidade e a mobilidade permitem que ele ocupe diferentes posições, inclusive durante uma mesma partida.

Pelo River Plate, Joaquín Freitas disputou 29 partidas, sendo 12 como titular, marcou um gol e deu duas assistências.

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