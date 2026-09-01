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Jadon Sancho no Palmeiras? Boato enlouquece torcedores: 'Preocupante'

Publicação foi feita no X

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 19:02
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Sancho jogando pelo Aston Villa
Sancho estava no Aston Villa por empréstimo (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

No encerramento da janela de transferências do futebol europeu, um boato envolvendo a possível contratação de Jadon Sancho movimentou a torcida do Palmeiras nas redes sociais, mas a reportagem do Lance! apurou que a informação não procede. A especulação ganhou força após o jornalista Alfonso Partidor, do veículo espanhol Marca, publicar na rede X que o atacante inglês seria reforço do clube alviverde por duas temporadas, com opção de renovação por mais uma.

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Com passagens por clubes como Borussia Dortmund, Manchester United e Chelsea, o atleta não será contratado pela equipe comandada por Abel Ferreira. Apesar de descartada, a publicação gerou forte repercussão e enganou internautas ao longo da tarde desta terça-feira (1).

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Confira a postagem e a repercussão:

Sancho vestindo a camisa vermelha do Manchester United
Apesar de estar sem clube, Jadon Sancho não será jogador do Palmeiras (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Quem é Jadon Sancho?

Sem clube desde o encerramento da última temporada, quando defendeu o Aston Villa por empréstimo junto ao Manchester United, Jadon Sancho iniciou a carreira profissional no Borussia Dortmund na temporada 2017/2018. Apesar de ter 26 anos, o ponta inglês enfrenta dificuldades de desempenho e de sequência física desde que trocou o futebol alemão pelo inglês.

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O jogador foi contratado pelo Manchester United na temporada 2021/2022, mas não se firmou na equipe. A partir de então, acumulou empréstimos ao Chelsea, ao próprio Borussia Dortmund, clube pelo qual foi vice-campeão da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e, por último, ao Aston Villa.

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Apesar da sequência de trocas de clube, o atleta soma no currículo os títulos da Conference League, conquistado pelo Chelsea, e da Europa League, sob o comando de Unai Emery.

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