Jadon Sancho no Palmeiras? Boato enlouquece torcedores: 'Preocupante'
Publicação foi feita no X
No encerramento da janela de transferências do futebol europeu, um boato envolvendo a possível contratação de Jadon Sancho movimentou a torcida do Palmeiras nas redes sociais, mas a reportagem do Lance! apurou que a informação não procede. A especulação ganhou força após o jornalista Alfonso Partidor, do veículo espanhol Marca, publicar na rede X que o atacante inglês seria reforço do clube alviverde por duas temporadas, com opção de renovação por mais uma.
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Com passagens por clubes como Borussia Dortmund, Manchester United e Chelsea, o atleta não será contratado pela equipe comandada por Abel Ferreira. Apesar de descartada, a publicação gerou forte repercussão e enganou internautas ao longo da tarde desta terça-feira (1).
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Confira a postagem e a repercussão:
🚨🟢 ¡JADON SANCHO, NUEVO JUGADOR DEL PALMEIRAS!— Alfonso Partidor (@AlfonsoPartidor) September 1, 2026
🇧🇷 EXCLUSIVA: Jadon Sancho se convertirá en nuevo futbolista del Palmeiras. El acuerdo está cerrado y el inglés ya tiene decidido su próximo destino.
📝 Sancho firma por 2 temporadas + 1 opcional.#Palmeiras pic.twitter.com/UWtYmTnrBe
Apesar da notícia ser fake, ia ser muito interessante de ver!— Central da Bola (@centraldabola20) September 1, 2026
Livre do mercado, preocupante— Cãofetão (@brrunsx37) September 1, 2026
Sancho pança só se for kkkkk— Alex Goncalves (@AlexStadella) September 1, 2026
Simplesmente um Streamer de fora criou um Bait que o Palmeiras vai contratar o Sancho e teve a ajuda de diversas páginas "fakes" pra divulgar kkkkkk alcançou milhões de visualizações e uma galera acreditou 😭🤣— Palmeiras memes (@palmeirasmeme) September 1, 2026
O bom de torcer pro Palmeiras é que a gente nunca fica com Tédio pic.twitter.com/AHEdCh3Wve
Quem é Jadon Sancho?
Sem clube desde o encerramento da última temporada, quando defendeu o Aston Villa por empréstimo junto ao Manchester United, Jadon Sancho iniciou a carreira profissional no Borussia Dortmund na temporada 2017/2018. Apesar de ter 26 anos, o ponta inglês enfrenta dificuldades de desempenho e de sequência física desde que trocou o futebol alemão pelo inglês.
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O jogador foi contratado pelo Manchester United na temporada 2021/2022, mas não se firmou na equipe. A partir de então, acumulou empréstimos ao Chelsea, ao próprio Borussia Dortmund, clube pelo qual foi vice-campeão da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e, por último, ao Aston Villa.
Apesar da sequência de trocas de clube, o atleta soma no currículo os títulos da Conference League, conquistado pelo Chelsea, e da Europa League, sob o comando de Unai Emery.
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