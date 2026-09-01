No encerramento da janela de transferências do futebol europeu, um boato envolvendo a possível contratação de Jadon Sancho movimentou a torcida do Palmeiras nas redes sociais, mas a reportagem do Lance! apurou que a informação não procede. A especulação ganhou força após o jornalista Alfonso Partidor, do veículo espanhol Marca, publicar na rede X que o atacante inglês seria reforço do clube alviverde por duas temporadas, com opção de renovação por mais uma.

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Com passagens por clubes como Borussia Dortmund, Manchester United e Chelsea, o atleta não será contratado pela equipe comandada por Abel Ferreira. Apesar de descartada, a publicação gerou forte repercussão e enganou internautas ao longo da tarde desta terça-feira (1).

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Confira a postagem e a repercussão:

🚨🟢 ¡JADON SANCHO, NUEVO JUGADOR DEL PALMEIRAS!



🇧🇷 EXCLUSIVA: Jadon Sancho se convertirá en nuevo futbolista del Palmeiras. El acuerdo está cerrado y el inglés ya tiene decidido su próximo destino.



📝 Sancho firma por 2 temporadas + 1 opcional.#Palmeiras pic.twitter.com/UWtYmTnrBe — Alfonso Partidor (@AlfonsoPartidor) September 1, 2026

Apesar da notícia ser fake, ia ser muito interessante de ver! — Central da Bola (@centraldabola20) September 1, 2026

Livre do mercado, preocupante — Cãofetão (@brrunsx37) September 1, 2026

Sancho pança só se for kkkkk — Alex Goncalves (@AlexStadella) September 1, 2026

Simplesmente um Streamer de fora criou um Bait que o Palmeiras vai contratar o Sancho e teve a ajuda de diversas páginas "fakes" pra divulgar kkkkkk alcançou milhões de visualizações e uma galera acreditou 😭🤣



O bom de torcer pro Palmeiras é que a gente nunca fica com Tédio pic.twitter.com/AHEdCh3Wve — Palmeiras memes (@palmeirasmeme) September 1, 2026

Apesar de estar sem clube, Jadon Sancho não será jogador do Palmeiras (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Quem é Jadon Sancho?

Sem clube desde o encerramento da última temporada, quando defendeu o Aston Villa por empréstimo junto ao Manchester United, Jadon Sancho iniciou a carreira profissional no Borussia Dortmund na temporada 2017/2018. Apesar de ter 26 anos, o ponta inglês enfrenta dificuldades de desempenho e de sequência física desde que trocou o futebol alemão pelo inglês.

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O jogador foi contratado pelo Manchester United na temporada 2021/2022, mas não se firmou na equipe. A partir de então, acumulou empréstimos ao Chelsea, ao próprio Borussia Dortmund, clube pelo qual foi vice-campeão da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e, por último, ao Aston Villa.

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Apesar da sequência de trocas de clube, o atleta soma no currículo os títulos da Conference League, conquistado pelo Chelsea, e da Europa League, sob o comando de Unai Emery.

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