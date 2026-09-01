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CazéTV anuncia a contratação de Michelle Silva como comentarista

Jornalista passa a integrar o time de transmissões do canal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 18:03
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Michlle Silva, da CazéTV, com o Maracanã ao fundo
Michelle Silva faz parte do time de comentaristas da CazéTV (Foto: Divulgação)

A jornalista Michelle Silva é a nova integrante do time de comentaristas da CazéTV. Com trajetória construída no jornalismo esportivo, a profissional passa a fazer parte da equipe do canal para a cobertura das principais competições da programação.

➡️CazéTV contrata a narradora Luciana Zogaib

Durante sua formação profissional, Michelle atuou em diversas etapas da produção de notícias, desde os bastidores até a reportagem em campo. Em 2025, mudou-se para o Rio de Janeiro para dar sequência à carreira e, no ano seguinte, participou da equipe de transmissão da Copa do Mundo de 2026 como comentarista.

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Na nova etapa profissional, a jornalista passa a compor a bancada de análise do canal em diferentes modalidades e torneios.

CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
CazéTV transmite as cinco principais ligas europeias (Foto: Reprodução)

CazéTV estreia dois novos programas dedicados ao futebol internacional

CazéTV estreou duas novas atrações em sua grade nas últimas semana. Os programas entraram na agenda para reforçar a cobertura de futebol e repercutir as principais transmissões do canal, que agora conta com as cinco principais ligas europeias: Premier LeagueLa LigaLigue 1Bundesliga Serie A Italiana.

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No último dia 21, o "Quem Fez, Fez", sob o comando de Gabriel Simões e Donan Campos, foi ao ar. Com tom descontraído, a atração antecipa os destaques das partidas do fim de semana e conta com a participação de repórteres no Brasil e na Europa.

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No dia seguinte, o canal iniciou a exibição do "Seis em Um", apresentado por Guilherme Beltrão, Allan, Amanda, Bruninho e Chico Moedas. O programa será fixo aos fins de semana após os jogos e contará com análises e debates sobre os desdobramentos das seis ligas exibidas pela plataforma: as cinco europeias e o Brasileirão.

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