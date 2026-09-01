CazéTV anuncia a contratação de Michelle Silva como comentarista
Jornalista passa a integrar o time de transmissões do canal
A jornalista Michelle Silva é a nova integrante do time de comentaristas da CazéTV. Com trajetória construída no jornalismo esportivo, a profissional passa a fazer parte da equipe do canal para a cobertura das principais competições da programação.
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Durante sua formação profissional, Michelle atuou em diversas etapas da produção de notícias, desde os bastidores até a reportagem em campo. Em 2025, mudou-se para o Rio de Janeiro para dar sequência à carreira e, no ano seguinte, participou da equipe de transmissão da Copa do Mundo de 2026 como comentarista.
Na nova etapa profissional, a jornalista passa a compor a bancada de análise do canal em diferentes modalidades e torneios.
CazéTV estreia dois novos programas dedicados ao futebol internacional
A CazéTV estreou duas novas atrações em sua grade nas últimas semana. Os programas entraram na agenda para reforçar a cobertura de futebol e repercutir as principais transmissões do canal, que agora conta com as cinco principais ligas europeias: Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga e Serie A Italiana.
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No último dia 21, o "Quem Fez, Fez", sob o comando de Gabriel Simões e Donan Campos, foi ao ar. Com tom descontraído, a atração antecipa os destaques das partidas do fim de semana e conta com a participação de repórteres no Brasil e na Europa.
No dia seguinte, o canal iniciou a exibição do "Seis em Um", apresentado por Guilherme Beltrão, Allan, Amanda, Bruninho e Chico Moedas. O programa será fixo aos fins de semana após os jogos e contará com análises e debates sobre os desdobramentos das seis ligas exibidas pela plataforma: as cinco europeias e o Brasileirão.
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