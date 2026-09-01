Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Canal Combate retoma transmissões do GLORY e exibe disputa de cinturão

Programação retorna no mês de setembro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 17:41
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Parceria entre GLORY Kickboxing e Combate
GLORY será transmitido no canal Combate (Foto: Reprodução / X / @GLORY_WS)

O canal Combate fechou um novo acordo de direitos de transmissão com o GLORY Kickboxing. A parceria prevê a exibição de todas as etapas da organização em 2026 e 2027, incluindo o evento COLLISION 10, programado para o dia 12 de dezembro.

➡️Brasil volta a disputar o cinturão no UFC 332 contra russa

A cobertura recomeça neste sábado (5) com o GLORY 109, realizado em Roterdã, na Holanda. A atração principal do card será a disputa do cinturão dos meio-médios entre o holandês Chico Kwasi e o búlgaro Teodor Hristov. Os lutadores chegam para o terceiro confronto da carreira com o retrospecto empatado em uma vitória para cada lado.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O canal Combate exibe todas as lutas do card, a partir das 14h, com a narração de Rhoodes Lima e os comentários de Alex Gazé e Marcos Luca Valentim. 

Alex &quot;Poatan&quot; Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
Alex "Poatan" Pereira lutou no evento antes de ir para o MMA (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)<br>

O que é o GLORY?

Criado em 2012, o GLORY é uma das principais organizações de kickboxing do circuito internacional. A franquia serviu como projeção para nomes das artes marciais mistas, a exemplo do brasileiro Alex Poatan, que foi campeão dos médios e dos meio-pesados da entidade antes da transição para o MMA.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Memphis Depay durante a derrota do Corinthians para o Santos

Corinthians

Corinthians: Memphis manda recado após derrota para o Santos

Há 3 horas
Manuela Lessa, de 23 anos, é treinadora das categorias de base do futsal feminino do Vasco.

Vasco

Profissional de Educação Física, Manuella Lessa lidera nova geração de treinadoras do Vasco

Há 3 horas
Palmeiras x Corinthians

Futebol Nacional

Palmeiras parabeniza Corinthians pelos 116 anos nas redes sociais

Há 3 horas
Rubens Barrichello na Stock Car

Fórmula 1

Aos 54 anos, Rubinho Barrichello vive namoro com influenciadora

Há 4 horas
Joaquín Freitas, novo reforço do Flamengo para a temporada 2026 (Foto: Divulgação)

Fora de Campo

Flamengo comete gafe em anúncio de Joaquín Freitas

Há 5 horas
Abel Ferreira se irrita em Mirassol x Palmeiras (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Mattos critica Abel Ferreira e Palmeiras: 'Destemperado'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mental

Pedro Scooby e Cintia Dicker em sessão de fotos

Casamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker chega ao fim após sete anos

Palmeiras anunciou a renovação de Flaco López nas redes sociais (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Torcedores opinam em renovação de Flaco López com Palmeiras

Torcedor do Corinthians segura cartaz em homenagem a Neymar

Galvão repudia agressão a torcedor mirim do Corinthians, fã de Neymar

Antes de assinar com Flamengo, Valencia foi oferecido ao Vasco (Foto: Reprodução)

Torcida do Flamengo manda recado a Valencia, novo reforço

Ferramenta projeta duelo de volta pela Copa do Brasil (Foto: Willians Campos /Fotoarena/Folhapress)

Inteligência Artificial crava classificado em Atlético-MG x Cruzeiro

Estátua de Pelé comemorando vestindo camisa do Santos

Pelé e a Educação Física: veja a curiosidade sobre a formação do Rei

Raphinha comemorando gol em Barcelona e Rayo, pela La Liga

Europeus reagem à atuação de Raphinha em Barcelona x Rayo: 'É uma prova'

Mirassol e Palmeiras se enfrentaram no último domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo 'provoca' Palmeiras após tropeço: 'Se deixar chegar'

Renata Mendonça durante o 'Aquecimento delas', programa de pré-jogo da Globo

Renata Mendonça critica decisão do Corinthians: 'Não consigo acreditar'

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek afirma que titular do Flamengo deveria estar na Seleção

Neymar em ação durante Corinthians e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Neymar cobra Vampeta após polêmica: 'Cuidado com o que você fala'

SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

Galvão Bueno revela possibilidade de narrar a Copa de 2030: 'Se estiver inteiro'