O canal Combate fechou um novo acordo de direitos de transmissão com o GLORY Kickboxing. A parceria prevê a exibição de todas as etapas da organização em 2026 e 2027, incluindo o evento COLLISION 10, programado para o dia 12 de dezembro.

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A cobertura recomeça neste sábado (5) com o GLORY 109, realizado em Roterdã, na Holanda. A atração principal do card será a disputa do cinturão dos meio-médios entre o holandês Chico Kwasi e o búlgaro Teodor Hristov. Os lutadores chegam para o terceiro confronto da carreira com o retrospecto empatado em uma vitória para cada lado.

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O canal Combate exibe todas as lutas do card, a partir das 14h, com a narração de Rhoodes Lima e os comentários de Alex Gazé e Marcos Luca Valentim.

Alex "Poatan" Pereira lutou no evento antes de ir para o MMA (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)<br>

O que é o GLORY?

Criado em 2012, o GLORY é uma das principais organizações de kickboxing do circuito internacional. A franquia serviu como projeção para nomes das artes marciais mistas, a exemplo do brasileiro Alex Poatan, que foi campeão dos médios e dos meio-pesados da entidade antes da transição para o MMA.

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