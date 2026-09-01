Canal Combate retoma transmissões do GLORY e exibe disputa de cinturão
Programação retorna no mês de setembro
O canal Combate fechou um novo acordo de direitos de transmissão com o GLORY Kickboxing. A parceria prevê a exibição de todas as etapas da organização em 2026 e 2027, incluindo o evento COLLISION 10, programado para o dia 12 de dezembro.
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A cobertura recomeça neste sábado (5) com o GLORY 109, realizado em Roterdã, na Holanda. A atração principal do card será a disputa do cinturão dos meio-médios entre o holandês Chico Kwasi e o búlgaro Teodor Hristov. Os lutadores chegam para o terceiro confronto da carreira com o retrospecto empatado em uma vitória para cada lado.
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O canal Combate exibe todas as lutas do card, a partir das 14h, com a narração de Rhoodes Lima e os comentários de Alex Gazé e Marcos Luca Valentim.
O que é o GLORY?
Criado em 2012, o GLORY é uma das principais organizações de kickboxing do circuito internacional. A franquia serviu como projeção para nomes das artes marciais mistas, a exemplo do brasileiro Alex Poatan, que foi campeão dos médios e dos meio-pesados da entidade antes da transição para o MMA.
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