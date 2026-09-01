Casamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker chega ao fim após sete anos
Casal estava junto desde 2020, quando oficializaram a união
Pedro Scooby e Cintia Dicker não estão mais juntos. Após sete anos, o casal decidiu colocar um ponto final no relacionamento de maneira amistosa. O término do casamento teria acontecido em junho, mas os dois mantiveram a decisão em segredo por meses, até a confirmação do surfista de ondas gigantes.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em entrevista ao portal Metrópoles, Scooby destacou a surpresa pela amizade que ainda mantém com a ex-esposa. Para o atleta de 38 anos, a boa relação mesmo após o fim do casamento surge como uma prova do amor entre os dois.
— Estamos separados há dois meses. Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora. Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento e acredito que isso seja o verdadeiro amor. Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela — disse Pedro Scooby.
Antes que possíveis rumores surgissem, o surfista fez questão de garantir que a traição não foi o motivo do término do casal. Scooby ainda pediu respeito dos fãs durante esse momento de separação.
— Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito. Muito pelo contrário. Espero que todos respeitem esse momento — afirmou.
A relação entre Pedro e Cintia começou no fim de 2019, ano em que Scooby se separou de Luana Piovani. No ano seguinte, porém, o casal oficializou a união. Em 2022, os dois se tornaram pais de Aurora, de três anos – a caçula dos quatro filhos do surfista, que também é pai de Dom, Liz e Bem.
➡️ Prata no Mundial indica renovação da canoagem brasileira
+ As apostas do seu esporte favorito!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Etapa de Fiji, do Circuito Mundial de Surfe, terá transmissão ao vivo do SportvHá 1 semana
Mais Esportes
WSL: Kelly Slater dá show e elimina Gabriel Medina em TeahupooHá 3 semanas
Surfe
WSL: Ítalo e Chumbinho quebram sequência negativa do Brasil e avançam no TaitiHá 3 semanas
Fora de Campo
Sportv e Ge TV detalham cobertura da etapa da WSL de Teahupo'oHá 3 semanas
Fora de Campo
Gabriel Medina anuncia perda de filho com Isabella ArantesHá 3 semanas
Fora de Campo
Durante casamento, Gabriel Medina anuncia que será paiHá 1 mês
Mais LANCE!