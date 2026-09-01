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Casamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker chega ao fim após sete anos

Casal estava junto desde 2020, quando oficializaram a união

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 10:44
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Pedro Scooby e Cintia Dicker em sessão de fotos
Pedro Scooby e Cintia Dicker em ensaio fotográfico (Foto: Reprodução)

Pedro Scooby e Cintia Dicker não estão mais juntos. Após sete anos, o casal decidiu colocar um ponto final no relacionamento de maneira amistosa. O término do casamento teria acontecido em junho, mas os dois mantiveram a decisão em segredo por meses, até a confirmação do surfista de ondas gigantes.

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Em entrevista ao portal Metrópoles, Scooby destacou a surpresa pela amizade que ainda mantém com a ex-esposa. Para o atleta de 38 anos, a boa relação mesmo após o fim do casamento surge como uma prova do amor entre os dois.

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— Estamos separados há dois meses. Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora. Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento e acredito que isso seja o verdadeiro amor. Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela — disse Pedro Scooby.

Antes que possíveis rumores surgissem, o surfista fez questão de garantir que a traição não foi o motivo do término do casal. Scooby ainda pediu respeito dos fãs durante esse momento de separação.

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— Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito. Muito pelo contrário. Espero que todos respeitem esse momento — afirmou.

A relação entre Pedro e Cintia começou no fim de 2019, ano em que Scooby se separou de Luana Piovani. No ano seguinte, porém, o casal oficializou a união. Em 2022, os dois se tornaram pais de Aurora, de três anos – a caçula dos quatro filhos do surfista, que também é pai de Dom, Liz e Bem.

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Pedro Scooby com os quatro filhos dentro do mar
Pedro Scooby com os quatro filhos dentro do mar (Foto: Reprodução/Instagram: @pedroscooby)

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