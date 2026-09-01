Emprestado pelo Vasco ao Juventude, Ray Breno recebe proposta de time ucraniano
Ray Breno está cedido ao Juventude, mas tem contrato com o Vasco até 2028
O Lance! apurou com exclusividade que o Vasco recebeu uma proposta do Veres Rivne, da Ucrânia, pela contratação em definitivo do meia Ray Breno, de 22 anos. O jogador atualmente está emprestado ao Juventude, onde vem ganhando rodagem nesta temporada.
A diretoria do Cruz-Maltino analisa os termos apresentados pelo clube ucraniano antes de tomar uma decisão sobre o futuro do atleta. Ray Breno tem contrato com o Vasco até o final de 2028 e possui uma multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros (R$ 238.815.600,00).
Pelo Juventude, o meia soma 10 jogos, dois gols e uma assistência nesta temporada. O empréstimo ao clube gaúcho foi acertado justamente com o objetivo de proporcionar mais minutos e experiência ao jogador.
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Antes de chegar ao Juventude, Ray Breno também passou por outros períodos de empréstimo. O meia defendeu Pouso Alegre e Nova Iguaçu, em busca de espaço e sequência no futebol profissional.
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