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Aos 54 anos, Rubinho Barrichello vive namoro com influenciadora

Piloto brasileiro viajou para a Itália com Cíntia Chagas, antes de etapa da Fórmula 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 13:35
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Rubens Barrichello na Stock Car
Rubens Barrichello na Stock Car (Foto: Reprodução)

Rubens Barrichello está em um novo relacionamento. A influenciadora e professora de português Cíntia Chagas confirmou que namora o ex-piloto de Fórmula 1 e atual competidor da Stock Car Pro Series. Os rumores sobre o casal ganharam força nos últimos dias, após os dois compartilharem registros da mesma viagem pela Itália.

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A confirmação foi dada pela própria Cíntia em declaração ao "Portal Leo Dias". A influenciadora, de 44 anos, não deu muitos detalhes sobre o relacionamento, mas garantiu estar contente com o momento vivido ao lado de Rubinho, de 54.

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— Sim, estamos namorando e muito felizes — afirmou.

Os indícios do relacionamento começaram a chamar atenção nas redes sociais durante a viagem do casal. Mesmo sem aparecerem juntos nas publicações, Barrichello e Cíntia compartilharam imagens da mesma paisagem em seus Stories no Instagram, o que levantou suspeitas entre os seguidores.

O namoro de Barrichello é o primeiro confirmado desde o fim de seu relacionamento com Beta Whately, anunciado em fevereiro deste ano. Antes disso, o ex-piloto da Fórmula 1 também teve relacionamentos públicos com a apresentadora Paloma Tocci e foi casado por mais de duas décadas com Silvana Giaffone. Os dois são pais de Eduardo, conhecido como Dudu, e Fernando, o Fefo.

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Atualmente, Rubinho segue nas pistas e disputa a temporada 2026 da Stock Car Pro Series. Em paralelo a categoria nacional, o piloto foi confirmado pela Ferrari no GP da Itália, que acontece entre os dias 4 e 6 de setembro. O brasileiro dará uma volta em Monza com o F2002, em homenagem a estreia de Michael Schumacher na escuderia.

Michael Schumacher e Rubinho Barrichello comemoram pódio no GP da Áustria na F1 2002
Michael Schumacher e Rubinho Barrichello comemoram pódio no GP da Áustria na F1 2002 (Foto: AFP)

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