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Virginia expõe perrengue de Vini Jr. em viagem romântica; veja

Ambos estão juntos desde o fim da Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
25/07/2026 18:32
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Virginia utiliza redes para publicar momento engraçado com Vini Jr (Foto: Reprodução)
Virginia utiliza redes para publicar momento engraçado com Vini Jr (Foto: Reprodução)

A viagem de reconciliação entre Virginia Fonseca e Vini Jr segue rendendo momentos compartilhados nas redes sociais. O casal está passando férias em um resort de luxo em Montego Bay, na Jamaica, onde tem aproveitado diferentes experiências. Na última sexta-feira (24), a influenciadora mostrou um contratempo durante um passeio pelo complexo e brincou com o atacante do Real Madrid.

Por volta das 9h no horário local, Virginia publicou uma sequência de vídeos nos stories do Instagram mostrando o início de um passeio em um carrinho elétrico. Nas imagens, Vini Jr aparece ao volante do veículo, enquanto um pequeno grupo acompanha o casal.

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Vini Jr e Virginia em férias juntos

Durante a gravação, a influenciadora questionou, em tom de brincadeira, a confiança dos passageiros no jogador.

— Quem está seguro, com o Vini dirigindo? - ironizou a influenciadora.

Mesmo com a brincadeira, o atacante seguiu conduzindo normalmente pelo resort. Pouco depois, Virginia publicou outro vídeo mostrando que o carrinho havia saído parcialmente da pista. A roda dianteira do lado direito ficou sobre o gramado, arrancando risadas da influenciadora.

— Não é possível uma coisa dessas - completou.

Na publicação, Virginia ainda escreveu a legenda "kakakakakakakaka ele é brabo mesmo", além de manter a indicação dos horários do Brasil e da Jamaica exibida nos stories.

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Na sequência, Vini Jr desceu do carrinho, enquanto parte do grupo ajudou a empurrar o veículo para recolocá-lo na pista. Um dos homens presentes comentou que aquele trecho era destinado à circulação de bicicletas.

Harmonização de Vini Jr: relembre outros jogadores que fizeram o procedimento

Finalmente voltaram?

A influenciadora e o jogador, Virginia e Vini Jr, reataram o relacionamento cerca de dois meses após o término. Para celebrar a reconciliação, o casal escolheu um resort de luxo localizado em Montego Bay, no Caribe. O complexo ocupa uma extensa área à beira-mar, com praias privativas de águas azul-turquesa e jardins tropicais.

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Durante o descanso de ambos, a influenciadora registrou diversos momentos com o atleta, que acabaram repercutindo fortemente entre internautas, torcedores e espectadores que acompanham ambas referências nas redes sociais.

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Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)
Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)
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