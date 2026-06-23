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Bruna Marquezine revela como era relação com Neymar: 'Difícil'

Casal ficou junto entre 2012 a 2018

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 16:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bruna Marquezine revelou como era sua relação com Neymar
Bruna Marquezine revelou como era sua relação com Neymar. (Foto: Reprodução)

A atriz Bruna Marquezine resolveu falar pela primeira vez sobre seu relacionamento com o Neymar que começou em 2012, e passou por diversas idas e vindas ao longos dos últimos anos. Durante uma palestra, a ex-namorada expôs um dos momentos mais tensos do namoro.

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    Durante a participação no evento do 'PowerTaks', Bruna contou que a fase pessoal coincidiu com uma carga emocional intensa dentro e fora dos estúdios. Além de ter que lidar com a responsabilidade de assumir a protagonista da trama das 7, que não rendeu audiência, a atriz teve sua vida pessoal invadida por fofocas sobre o seu relacionamento.

    — Foi um momento muito vulnerável da minha vida, tinha completado 18 anos, estava fazendo uma novela que não estava indo muito bem… Me tornei protagonista desta novela já com ela no ar em uma tentativa de ganhar o público. Eu estava sentindo o peso disso em paralelo á minha vida pessoal muito exposta, não por escolha — disse.

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    O impacto emocional, de acordo com ela, foi percebido também nos bastidores da produção global. Ela contou que chorava com frequência durante as gravações, o que gerou incômodo na equipe e uma situação.

    — Estava lidando com o peso de uma vida pessoal muito exposta, um relacionamento muito difícil e a responsabilidade do 'contamos com você' — afirmou.

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    Relembre relacionamento entre Bruna Marquezine e Neymar

    Os capítulos do livre "Brumar" contam com algumas idas e vindas. O ex-casal teria começado o romance no final de 2012, porém, só oficializaram a união em 2013, quando o jogador ainda atuava pelo Santos. Em fevereiro de 2014, eles teriam optado por dar fim na relação - o que não durou muito tempo.

    Bruna Marquezine e Neymar tiveram um relacionamento em 2012
    Entre 2013 e 2018, Neymar e Bruna Marquezine fizeram sucesso como um dos casais mais badalados da década (Reprodução)

    Pouco tempo depois, Brumar ainda se encontraram em algumas festas de amigos em comum. Em 2016, após o jogador se transferir para a Espanha, Neymar e Bruna se afastaram por possíveis divergências nas carreiras - ele brilhando na Europa e ela se destacando em novelas brasileiras.

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    Durante a Olimpíada no Brasil, no mesmo ano, Neymar veio ao país e venceu a medalha de ouro olímpica com a Seleção - e Bruna estava nas arquibancadas. Os dois se abraçaram em clima de romance ao final da partida. Nos dois anos seguintes, o ex-casal voltou e se separou outras vezes até encerrarem as conversas no final de 2018. Em 2019, ela deixou de seguir o atleta no Instagram.

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