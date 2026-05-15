Filipe Toledo superou João Chianca com o melhor somatório de 15.66 e a maior nota de 8.83.

A etapa da Nova Zelândia da World Surf League (WSL) começou com um ritmo avassalador para os brasileiros. Gabriel Medina foi o primeiro surfista do país a entrar no mar de Raglan, na Nova Zelândia, na quarta etapa da WSL. O tricampeão mundial enfrentou o havaiano Eli Hanneman e dominou a bateria do início ao fim, alcançando um somatório de 15.20.

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Filipe Toledo, bicampeão mundial, enfrentou seu compatriota João Chianca, o "Chumbinho", e registrou o melhor somatório do 1º dia até aqui: 15.66. Nessa bateria, as condições do mar apresentaram uma melhora significativa em relação ao duelo anterior de Medina.

Com uma prancha nova, Toledo confessou nervosismo, mas demonstrou total controle nas esquerdas de Raglan. Ao mostrar um backside extremamente forte em Manu Bay, o brasileiro registrou a maior nota do evento até agora: um sólido 8.83.

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"Trabalhamos por alguns anos até chegar nesse modelo (de prancha). Ela é mais suave e ontem já tinha me dado uma sensação muito boa", revelou o bicampeão em entrevista para a transmissão da WSL.

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O segundo melhor somatório do dia ficou com outro brasileiro: Alejo Muniz, com 15.50. Já o atual campeão mundial, Yago Dora, e os demais surfistas brasileiros ainda não realizaram as suas estreias na etapa.

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Gabriel Medina terá revanche contra Filipe Toledo

Gabriel Medina e Filipe Toledo na etapa de Gold Coast, na Austrália (Foto: Andrew Shield/World Surf League)

A classificação dos dois brasileiros montou o cenário para uma revanche épica. No último encontro entre os dois em Snapper Rocks, Toledo levou a melhor, mas as condições em Raglan podem mudar esse equilíbrio, já que favorecem surfistas "goofy footers". Por ser uma onda de esquerda, Medina terá a vantagem de surfar de frontside (de frente para a parede da onda).