Flamengo recusa proposta por Léo Pereira; clube europeu deve aumentar oferta Rubro-Negro recebeu oferta de 10 milhões de euros pelo zagueiro

O Flamengo recusou a proposta do Besiktas, da Turquia, pelo zagueiro Léo Pereira. A oferta era de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) por 100% dos direitos econômicos do defensor. Internamente, o clube carioca entende que os turcos podem aumentar os valores.

A postura do Flamengo nesta janela de transferências é manter os principais nomes do elenco, algo que já aconteceu com Emerson Royal, quando o Rubro-Negro recusou uma proposta do futebol inglês pelo lateral. O cenário se repete agora com Léo Pereira.

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Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, Léo Pereira conquistou títulos importantes pelo clube, como Libertadores e Brasileirão, e acaba de retornar da Copa do Mundo. A participação no Mundial, somada ao desempenho nos jogos pelo Rubro-Negro, fez com que o zagueiro despertasse o interesse do mercado internacional.

Pedro e Léo Pereira comemoram gol do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Números de Léo Pereira pelo Flamengo

No Flamengo desde 2020, Léo Pereira soma 306 jogos pelo clube, com 19 gols e cinco assistências. Ao longo de sua trajetória no Rubro-Negro, o zagueiro conquistou 16 títulos.

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Próximo jogo do Flamengo

O próximo compromisso do Flamengo é nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O time de Leonardo Jardim vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, às 19h30 (de Brasília), pela 21ª rodada.

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