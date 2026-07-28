Flamengo recusa proposta por Léo Pereira; clube europeu deve aumentar oferta
Rubro-Negro recebeu oferta de 10 milhões de euros pelo zagueiro
O Flamengo recusou a proposta do Besiktas, da Turquia, pelo zagueiro Léo Pereira. A oferta era de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) por 100% dos direitos econômicos do defensor. Internamente, o clube carioca entende que os turcos podem aumentar os valores.
A postura do Flamengo nesta janela de transferências é manter os principais nomes do elenco, algo que já aconteceu com Emerson Royal, quando o Rubro-Negro recusou uma proposta do futebol inglês pelo lateral. O cenário se repete agora com Léo Pereira.
Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, Léo Pereira conquistou títulos importantes pelo clube, como Libertadores e Brasileirão, e acaba de retornar da Copa do Mundo. A participação no Mundial, somada ao desempenho nos jogos pelo Rubro-Negro, fez com que o zagueiro despertasse o interesse do mercado internacional.
Números de Léo Pereira pelo Flamengo
No Flamengo desde 2020, Léo Pereira soma 306 jogos pelo clube, com 19 gols e cinco assistências. Ao longo de sua trajetória no Rubro-Negro, o zagueiro conquistou 16 títulos.
Próximo jogo do Flamengo
O próximo compromisso do Flamengo é nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O time de Leonardo Jardim vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, às 19h30 (de Brasília), pela 21ª rodada.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Jornalista dispara contra vídeo de José Boto, do Flamengo: 'Desvio de foco'Há 3 horas
Flamengo
Análise tática do Guffo: onde encaixar Thiago Almada no Flamengo?Há 4 horas
Futebol Internacional
Jornal espanhol elogia Lorran, joia do Flamengo: 'Uma das maiores'Há 5 horas
Lancepédia
Por onde anda Léo Inácio, ex-meia do Flamengo?Há 10 horas
Flamengo
Flamengo questiona semiautomático e cobra CBF por arbitragem contra o São Paulo: 'Não pode'Há 18 horas
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage à possível saída de De la Cruz: 'Dificilmente'Há 20 horas
Mais LANCE!