Felipe Melo analisa nova contratação do Vasco: 'Sobe o patamar'

O Vasco está por detalhes de anunciar a contratação de Marino Hinestroza, atacante do Atlético Nacional, da Colômbia. O clube carioca avançou nas negociações nos últimos dias e superou a concorrência do Boca Juniors, que tinha conversas avançadas com o jogador de 23 anos. Após o acerto entre as partes, o comentarista Felipe Melo analisou a chegada de mais um colombiano em São Januário.

Hinestroza chegou a ficar perto de reforçar o clube argentino, mas o Vasco ganhou força na disputa e fechou a contratação de um dos destaques recentes do futebol colombiano. O Atlético Nacional aceitou a oferta em torno dos US$ 5 milhões (perto de R$ 30 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atacante colombiano, que vai assinar com o clube por quatro temporadas.

Através das redes sociais, Felipe Melo lembrou que treinava com o jogador, durante sua passagem pelo Palmeiras, e definiu a contratação como espetacular. Segundo o ex-jogador, Marino Hinestroza é uma grande promessa e pode elevar o patamar técnico do Vasco.

- Eu já tinha essa informação do "chapéu" do Vasco no Boca pelo Hinestroza. Parece que já estava fechado com o Boca, mas não pagaram, e o Vasco conseguiu uma contratação espetacular. Eu joguei com ele no Palmeiras, ele subiu quando eu ainda estava lá e treinou várias vezes com a gente. Já naquela época se demonstrava um jogador muito bom, principalmente no 1 contra 1, rápido, forte… Se confirmar, que contratação do Vasco. É uma contratação que sobe o patamar do Vasco. Agora, ele é uma aposta, não uma realidade. Se jogar aquilo que se espera, vai render muito no Vasco, é muito bom jogador - disse Felipe Melo.

Revelado pelo América de Cali, Hinestroza teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras entre 2020 e 2021, atuando pelo time sub-20 por empréstimo. O grande momento do jogador, no entanto, veio com a camisa do Atlético Nacional. Contratado em meados de 2024, após passagem pelo Columbus Crew, dos Estados Unidos, o atacante soma 84 partidas, com 11 gols marcados e 14 assistências pela equipe colombiana.

Marino Hinestroza está a caminho do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Vasco se movimenta na janela de transferências

Com a janela de transferências movimentando São Januário, o Vasco segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para a temporada, ao mesmo tempo em que define saídas e mantém negociações em curso para ajustar o elenco aos objetivos do ano.

No mercado, o Vasco já anunciou duas contratações nesta temporada: o zagueiro Alan Saldivia e o meia Johan Rojas, que estrearam no empate por 0 a 0 com o Nova Iguaçu, no último domingo (18). Além deles, o clube também está perto de oficializar a chegada do atacante Brenner, da Udinese, que deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

Saídas

Pablo Vegetti - confirmada ✅

Pablo Vegetti se despediu oficialmente o Vasco neste domingo (18) e foi homenageado no gramado de São Januário antes do duelo com o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Ele está de saída para o Cerro Porteño, do Paraguai.

Rayan - confirmada ✅

Após uma longa novela, o Vasco acertou a venda do atacante Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra. O acordo entre as partes prevê o pagamento de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). Vale destacar que Rayan não forçou sua saída. O atacante e seu staff mantêm boa relação com a diretoria, e as partes buscavam um denominador comum que agradasse a todos. Em 2025, o jovem foi um dos principais destaques do Vasco, despertando interesse de clubes do exterior.

Paulinho - confirmada ✅

Livre no mercado a partir do dia 01 de janeiro de 2026, Paulinho assinou com o Internacional, que oficializou a contratação como o primeiro reforço do clube para a temporada de 2026.

Sforza - confirmada ✅

O Vasco encaminhou um acordo para emprestar Sofrza ao Talleres, da Argentina, equipe comandada por Carlos Tévez. A negociação prevê um empréstimo com obrigação de compra ao fim do contrato, além da manutenção de um percentual dos direitos econômicos por parte do Vasco, visando uma futura venda.

Leandrinho - confirmada ✅

Cria das categorias de base do clube, o jogador foi negociado com o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Na transação, o Vasco manteve 50% dos direitos econômicos do atleta visando uma possível venda futura.

Maxime Domínguez - confirmada ✅

O meia Maxime Dominguez foi vendido em definitivo ao Cracóvia, da Polônia. Fora dos planos do técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada, o jogador deixa São Januário mediante uma compensação financeira paga pelo clube polonês.

Jean David - confirmada ✅

Jean David chegou em 2024 com expectativa de agregar experiência, no entanto, sua passagem pelo clube ficou aquém do esperado. Desse modo, o clube rescindiu o contrato que iria até o meio de 2026.

Negociações

Cuiabano - alvo🎯

Marino Hinestroza - encaminhado📂

Brenner - encaminhado📂

Reforços do Vasco

Alan Saldivia - confirmada ✅

O zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, assinou contrato por três temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

Johan Rojas - confirmada ✅

Chega por empréstimo junto ao Monterrey, do México, e assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.

Renovações

Andrés Gómez - confirmada ✅

O Vasco acertou a compra do atacante Andrés Gómez, que pertencia ao Rennes, da França, e tinha contrato de empréstimo até junho deste ano. O novo vínculo é válido até janeiro de 2031.

Guilherme Estrella - encaminhado📂

O Vasco está próximo de acertar a renovação contratual do meia Guilherme Estrella. O atual vínculo do jogador com o clube vai até o fim de 2026, e a diretoria trabalha para ampliar esse contrato por mais dois anos, com possibilidade de estender por mais um através de metas.

Jogadores do Vasco comemoram com a torcida em São Januário (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

