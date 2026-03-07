menu hamburguer
Lutas

AO VIVO: Acompanhe o card completo do UFC 326 com Charles do Bronx

Evento será realizado no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes
Dia 07/03/2026
18:30
Atualizado há 0 minutos
O Ultimate retorna com o UFC 326, terceiro evento numerado de 2026, neste sábado (7). Na luta principal, Max Holloway fará sua segunda defesa do cinturão BMF (lutador mais durão) contra Charles "do Bronx" Oliveira no peso-leve (até 70,3 Kg).
Acompanhe AO VIVO no Lance!: Mais um brasileiro! Daqui a pouco, Rafael Tobias enfrenta Diyar Nurgozhay pelo peso meio-pesado.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Acompanhe as lutas do UFC 326

*EM ATUALIZAÇÃO

    1.
  1. Rodolfo Bellato (BRA) venceu Luke Fernandez (EUA) por nocaute técnico no primeiro round!

19h18 - A noite de emoções está agendada para às 19h30 (de Brasília)

Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Do Bronx vence no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)

FICHA TÉCNICA
UFC 326

📆 Data: 7 de março de 2025
⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Resultado da pesagem do UFC 326

Card Principal - 23 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Max Holloway (70,5 Kg) x Charles Oliveira (70,7 Kg) - pelo cinturão BMF
Peso-médio (até 83,9 Kg): Caio Borralho (84,3 Kg) x Reinier de Ridder (84,1 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Rob Font (61,6 Kg) x Raul Rosas Jr. (61,4 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Drew Dober (70,7 Kg) x Michael Johnson (70,5 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Gregory Rodrigues (84,3 Kg) x Brunno Ferreira (83,4 Kg)

Card Preliminar - 19 horas

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt (61,6 Kg) x Xiao Long (61,4 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson (84,1 Kg) x Cody Brundage (84,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricky Turcios (66,2 Kg) x Alberto Montes (66 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Cody Durden (56,9 Kg) x Nyamjargal Tumendemberel (56,9 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Su Mudaerji (57,1 Kg) x Jesus Aguilar (56,9 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Rafael Tobias (92,5 Kg) x Diyar Nurgozhay (93,2 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Jeong Yeong Lee x Gaston Bolaños (66 Kg)*
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luke Fernandez (92,9 Kg) x Rodolfo Bellato (92,7 Kg)

*Luta cancelada após problemas com o corte de peso

