O Vasco da Gama anunciou nesta semana a venda do lateral-esquerdo Leandrinho ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador já se despediu do clube pelas redes sociais.

Formado nas categorias de base do Cruzmaltino, Leandrinho vinha despertando atenção desde cedo. Na transação com o clube árabe, o Vasco manteve 50% dos direitos econômicos do jogador, apostando em uma possível negociação futura que poderia render receita ao clube.

— O Vasco da Gama informa que acertou a venda do lateral-esquerdo Leandrinho ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes. O clube agradece ao Cria da #BaseForte pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais — disse o clube.

O contrato do lateral com o Vasco ia até o início de 2027, mas a insatisfação com a pouca minutagem e a sensação de desvalorização dentro do elenco motivaram a saída. Apesar das tentativas da diretoria de convencê-lo a permanecer, o jogador optou por buscar novos desafios, e a negociação foi concretizada.

Na temporada passada, Leandrinho havia sido emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, em uma operação que envolveu a quitação de uma dívida do Vasco com o clube árabe relacionada ao meia Paulinho Paula.

Rayan e Leandrinho, do Vasco, pela Seleção Brasileira (Foto: Staff Images/CBF)

Entre janeiro e junho, o jogador permaneceu fora do Brasil e, após o retorno, teve poucas oportunidades, atuando em apenas três partidas. O técnico Fernando Diniz priorizou outras opções para a lateral esquerda, como Lucas Piton, Pumita Rodríguez e Vitor Luís.

Mesmo com pouco espaço no time principal, Leandrinho foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para disputar o Mundial Sub-20. Na competição, assumiu a titularidade da lateral esquerda e participou das três partidas da Seleção Brasileira, que acabou eliminada na fase de grupos.