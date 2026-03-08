Bap, presidente do Flamengo, responde se Filipe Luís receberá medalha de campeão e diz: 'Vida que segue'

O Flamengo bateu o Fluminense e conquistou o título do Campeonato Carioca. A campanha da conquista contou, em sua grande parte, com a presença de Filipe Luís na beira do campo. Após o 40º troféu, Bap, presidente do clube, afirmou que o treinador, demitido após o confronto de volta da semifinal, receberá a medalha

continua após a publicidade

- Eu acho justo que ele ganhe uma medalha, não sei como vai ser e não vejo problema. Ele deu uma contribuição importantíssima para o Flamengo, o que ele fez nunca será apagado, mas temos que olhar para frente. Vida que segue - iniciou Bap, presidente do Flamengo.

Bap, presidente do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Muito sucesso, muito boa sorte, o nome dele está na galeria de grandes campeões rubro-negros, como jogador e como técnico, então é merecido, assim como o título para a nação - completou o mandatário rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Bap optou pela demissão de Filipe Luís no Flamengo

Com os vice-campeonatos da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana, Filipe Luís não suportou a pressão e foi demitido do Flamengo, mesmo após vitória por 8 a 0 contra o Madureira. Leonardo Jardim foi contratado para o seu lugar e conquistou um troféu logo em sua estreia.

continua após a publicidade

Fluminense x Flamengo: como foi a final do Campeonato Carioca?

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a decisão do estadual. No primeiro tempo, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas.

O Rubro-Negro tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.