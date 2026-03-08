Inteligência artificial crava resultado de Novorizontino x Palmeiras
Equipes decidem o título do Campeonato Paulista neste domingo (8)
Novorizontino e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT cravar o resultado do confronto decisivo do estadual.
A tecnologia previu um jogo disputado e com gols para ambas as equipes. No fim da simulação, a partida terminou empatada. Com determinado resultado, o Palmeiras conquista a taça do Paulistão por vencer o primeiro jogo por 1 a 0 na Arena Barueri. Veja a simulação abaixo:
1º Tempo
O Novorizontino começa pressionando bastante, empurrado pela torcida, já que precisa vencer para buscar o título.
- 9' – O time da casa arrisca de fora da área e a bola passa perto do gol.
- 18' – O Palmeiras responde em contra-ataque rápido, mas o goleiro faz boa defesa.
- 27' – GOL! ⚽ O Novorizontino cobra escanteio, a bola sobra na pequena área e a finalização empata o confronto no agregado: 1–0 no jogo.
- 38' – O Palmeiras quase empata após jogada pela direita e chute cruzado que passa raspando a trave.
2º Tempo
O jogo fica mais tenso, com muita disputa no meio-campo.
- 52' – O Palmeiras acerta o travessão após chute forte de fora da área.
- 63' – O Novorizontino chega com perigo em cabeceio após cruzamento.
- 74' – GOL! ⚽ Em um contra-ataque rápido, o Palmeiras invade a área e finaliza no canto: 1–1.
- 85' – O time da casa pressiona buscando o gol que levaria para a prorrogação, mas a defesa alviverde consegue segurar.
Resultado Final
Novorizontino 1–1 Palmeiras
Placar agregado: Palmeiras 2–1
