Inteligência artificial crava resultado de Novorizontino x Palmeiras

Novorizontino e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT cravar o resultado do confronto decisivo do estadual.

continua após a publicidade

➡️ Escalação: Palmeiras vê evolução de Vitor Roque, e Abel avalia opções para final

A tecnologia previu um jogo disputado e com gols para ambas as equipes. No fim da simulação, a partida terminou empatada. Com determinado resultado, o Palmeiras conquista a taça do Paulistão por vencer o primeiro jogo por 1 a 0 na Arena Barueri. Veja a simulação abaixo:

1º Tempo

O Novorizontino começa pressionando bastante, empurrado pela torcida, já que precisa vencer para buscar o título.

9' – O time da casa arrisca de fora da área e a bola passa perto do gol. 18' – O Palmeiras responde em contra-ataque rápido, mas o goleiro faz boa defesa. 27' – GOL! ⚽ O Novorizontino cobra escanteio, a bola sobra na pequena área e a finalização empata o confronto no agregado: 1–0 no jogo. 38' – O Palmeiras quase empata após jogada pela direita e chute cruzado que passa raspando a trave.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

2º Tempo

O jogo fica mais tenso, com muita disputa no meio-campo.

52' – O Palmeiras acerta o travessão após chute forte de fora da área. 63' – O Novorizontino chega com perigo em cabeceio após cruzamento. 74' – GOL! ⚽ Em um contra-ataque rápido, o Palmeiras invade a área e finaliza no canto: 1–1. 85' – O time da casa pressiona buscando o gol que levaria para a prorrogação, mas a defesa alviverde consegue segurar.

Resultado Final

Novorizontino 1–1 Palmeiras

Placar agregado: Palmeiras 2–1

🤑 Aposte em Novorizontino x Palmeiras pela final do Paulistão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade