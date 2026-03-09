Atitude de Abel Ferreira após título do Palmeiras repercute: 'De volta'

O Palmeiras venceu o Novorizontino por 2 a 1, na noite deste domingo (8), e se sagrou campeão paulista. Nas redes sociais, uma atitude do técnico Abel Ferreira depois da conquista repercutiu muito entre torcedores do Verdão e rivais.

Quando o árbitro apitou o fim do jogo, Abel Ferreira correu, vibrou e deslizou no gramado para comemorar mais um título do Palmeiras. O Verdão ficou quase dois anos sem levantar uma taça sob o comando do português, depois de um começo extremamente vitorioso.

Nas redes sociais, a comemoração de Abel Ferreira repercutiu muito nas redes sociais. Torcedores do Palmeiras curtiram, mas alguns rivais deram uma 'debochada' de tanta festa por um Campeonato Paulista. Veja abaixo:

Abel Ferreira comemora título do Palmeiras (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Veja comentários e comemoração de Abel Ferreira

Como foi o jogo do Palmeiras

Com o gramado do Jorjão completamente encharcado após forte tempestade antes do início da decisão, Palmeiras e Novorizontino abusaram dos lançamentos nos primeiros minutos, uma vez que as equipes não conseguiam trocar passes pelo chão.

Em bola parada, aos seis minutos, Andreas Pereira cobrou falta pela direita em direção à área. Gustavo Gómez venceu a disputa e cabeceou em cima da defesa adversária. A bola, então, sobrou para o volante Marlon Freitas, que acertou a trave antes de Murilo, com a coxa, abrir o placar para o Alviverde. A arbitragem chegou a revisar o lance por suposto impedimento, mas validou o gol após revisão no VAR, que durou cerca de três minutos, para irritação de Abel Ferreira.

Com dois gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras passou a segurar o ritmo de jogo até a falha de Carlos Miguel, aos 24 minutos. O goleiro bateu cabeça com os defensores e deixou a bola passar entre suas pernas e sobrar livre, quase na linha do gol, para Matheus Bianqui apenas empurrar para o fundo das redes.

O segundo tempo foi marcado por disputas físicas e muitos embates no meio de campo até a falha do goleiro Jordi, determinante para os rumos da final. Carlos Miguel lançou a bola rumo ao ataque, e Flaco López desviou de cabeça. Na tentativa de afastar o perigo, o goleiro do Novorizontino não conseguiu dominar a bola e se chocou com Jhon Arias. Vitor Roque, bem posicionado, aproveitou o rebote e chutou sem dificuldades para recolocar o Palmeiras na liderança.

