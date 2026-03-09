Diamantes, safiras e rubis; veja como será o anel que premiará craque do Paulistão

Em conjunto com a "7k Bet", a Federação Paulista de Futebol anunciou que o vencedor do prêmio "Craque do Paulistão" levará para casa um anel coberto em pedras preciosas. A ação é inédita, e a entrega do item será realizada durante a festa de encerramento do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Cinco anos e 11 taças: Abel Ferreira se isola como técnico com mais títulos pelo Palmeiras

Marco Tulio Oliveira, CEO da Ana Gaming, holding que gere as marcas 7K Bet, Cassino Bet e Vera Bet comentou um pouco sobre a ação inovadora.

- É uma grande satisfação patrocinar o Paulistão, torneio reconhecido como o principal campeonato estadual do país. O anel inédito que será entregue para o melhor da competição e o troféu que presenteamos o melhor jogador de cada partida são ações que pensamos com objetivo de valorizar aqueles atletas que se destacaram dentro de campo, reforçando a conexão da nossa marca com o futebol paulista - disse o CEO.

O craque da competição ainda não foi definido. Na partida de ida da final, na Arena Barueri, Carlos Miguel ficou com o título de melhor do jogo, enquanto Vitor Roque levou o prêmio depois da partida de volta.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Anel que será entregue ao craque do Paulistão: (Foto: Divulgação/Paulistão)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira mais detalhes sobre o artefato:

Forro interno com o ícone do mapa do estado de São Paulo;

43g de Ouro 18k; 96 Diamantes; 20 Safiras; 5 Rubis;

Na parte superior, 16 diamantes que representam os 16 times do campeonato;

Forma elíptica do topo que faz alusão a um estádio;

No lugar de louros da vitória, folhas de café com rubis representando o café como elemento tradicional do interior;

Estradas pavimentadas em safira conectando capital interior e litoral com as cores do campeonato.