Web repercute nova ausência de Neymar para jogo do Santos: 'Não é normal'

Neymar é desfalque confirmado do Santos para o duelo contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, o camisa 10 treinou normalmente, mas será preservado por controle de carga.

A notícia tomou proporções maiores graças a presença de Ancelotti, que já está confirmada na partida, mesmo com a ausência de Neymar. Na próxima segunda-feira (16), às 15h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro, o técnico italiano fará a última convocação antes da lista oficial para a Copa do Mundo. Nesse contexto, as críticas à ausência pesaram.

Mirando a Copa, Neymar luta por vaga na seleção de Ancelotti

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi anunciado em maio do ano passado e ainda não convocou o camisa 10 do Peixe, Neymar. Em diversas oportunidades, o treinador afirmou que pretende chamar apenas jogadores que estejam bem fisicamente, mas destacou que conhece o potencial do atacante.

O jogador do Alvinegro Praiano retornou ao futebol brasileiro em janeiro do ano passado, após 12 anos atuando no exterior. Ele não veste a camisa da Seleção desde 17 de outubro de 2023, quando o Brasil perdeu para o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Na ocasião, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida e ficou um ano afastado dos gramados após passar por cirurgia.