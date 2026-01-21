Jornalistas reagem a saída de Rayan do Vasco: 'Insubstituível'

menu hamburguer
Breno Prata
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
11:08
Rayan comemora gol seu gol no jogo Vasco x Maricá (Foto: Alexandre Durãoo/ZIMEL PRESS/Gazeta Press)
Rayan comemora gol marcado pelo Vasco (Foto: Alexandre Durãoo/ZIMEL PRESS/Gazeta Press)
  Matéria
  Mais Notícias

Após uma longa novela, o Vasco acertou a venda do atacante Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra. O acordo entre as partes prevê o pagamento de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). Com a saída encaminhada para o futebol europeu, os jornalistas se manifestaram nas redes sociais.

Vale destacar que Rayan não forçou sua saída. O atacante e seu staff mantêm boa relação com a diretoria, e as partes buscavam um denominador comum que agradasse a todos. Em 2025, o jovem foi um dos principais destaques do Vasco, despertando interesse de clubes do exterior.

Segundo o jornalista Felipe Barros, apesar de deixar saudades, Rayan vai contribuir com altos valores aos cofres do clubes. Na visão dele, o jovem atacante tem tudo para brilhar no futebol europeu nas próximas temporadas.

Mauro Cezar reforçou que a promessa cruz-maltina acertou com um clube que é considerado uma das melhores portas de entrada para jovens jogadores na Premier League.

Para Alexsander Silva, o Vasco pode evitar o risco de ter um prejuízo esportivo com a saída de Rayan, caso faça um bom uso do valor arrecadado pela transferência. O jornalista reforçou que a equipe precisa construir um coletivo melhor do que aquele que existia com a jovem promessa, buscando contratações em diversas posições.

Na visão de Fernando Campos, as chegadas de Brenner e Hinestroza serão fundamentais para a sequência da temporada, mas a equipe precisa buscar uma outra reposição para a saída de Rayan. Segundo ele, o Vasco deveria priorizar a contratação de um atacante que ganhe partidas. Confira abaixo.

Com a saída iminente, Rayan está fora da lista de relacionados para o clássico contra o Flamengo, válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. A despedida de Rayan com a camisa cruzmaltina aconteceu na estreia do Vasco contra o Maricá, no dia 15 de janeiro, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 2.

A diretoria do clube, inclusive, havia sido informada há algumas semanas sobre o desejo do atacante de atuar no futebol inglês e, apesar das tentativas de mantê-lo até a janela do meio do ano, não obteve sucesso.

Números de Rayan em 2025

Vasco da Gama:

    1.
  1. Copa Sul-Americana: 8 jogos, 1 gol e 0 assistências;
    2. 2.
  2. Brasileirão: 34 jogos, 14 gols e 1 assistência;
    3. 3.
  3. Copa do Brasil: 12 jogos, 5 gols e 0 assistências;
    4. 4.
  4. Carioca: 3 jogos, 0 gols e 0 assistências;
    5. 5.
  5. Total clube: 57 jogos, 20 gols e 1 assistência;

Seleção Brasileira Sub-20

    1.
  1. Amistoso: 1 jogo, 0 gols e 0 assistências;
    2. 2.
  2. Sul-Americano: 9 jogos, 2 gols 0 assistências;
    3. 3.
  3. Total Seleção Sub-20: 10 jogos, 2 gols e 0 assistências;

Rayan durante Vasco x Maricá (Foto: Matheus Lima/CRVG)
Rayan está de saída do Vasco (Foto: Matheus Lima/CRVG)

