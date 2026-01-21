Jornalistas reagem a saída de Rayan do Vasco: 'Insubstituível'

Após uma longa novela, o Vasco acertou a venda do atacante Rayan ao Bournemouth, da Inglaterra. O acordo entre as partes prevê o pagamento de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). Com a saída encaminhada para o futebol europeu, os jornalistas se manifestaram nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Substituto de Rayan para o clássico, GB tem bom retrospecto contra o Flamengo

Vale destacar que Rayan não forçou sua saída. O atacante e seu staff mantêm boa relação com a diretoria, e as partes buscavam um denominador comum que agradasse a todos. Em 2025, o jovem foi um dos principais destaques do Vasco, despertando interesse de clubes do exterior.

Segundo o jornalista Felipe Barros, apesar de deixar saudades, Rayan vai contribuir com altos valores aos cofres do clubes. Na visão dele, o jovem atacante tem tudo para brilhar no futebol europeu nas próximas temporadas.

continua após a publicidade

Mauro Cezar reforçou que a promessa cruz-maltina acertou com um clube que é considerado uma das melhores portas de entrada para jovens jogadores na Premier League.

Para Alexsander Silva, o Vasco pode evitar o risco de ter um prejuízo esportivo com a saída de Rayan, caso faça um bom uso do valor arrecadado pela transferência. O jornalista reforçou que a equipe precisa construir um coletivo melhor do que aquele que existia com a jovem promessa, buscando contratações em diversas posições.

continua após a publicidade

Na visão de Fernando Campos, as chegadas de Brenner e Hinestroza serão fundamentais para a sequência da temporada, mas a equipe precisa buscar uma outra reposição para a saída de Rayan. Segundo ele, o Vasco deveria priorizar a contratação de um atacante que ganhe partidas. Confira abaixo.

➡️Jogador do Vasco é exposto por ex-namorada, que detalha termino: '14 horas de viagem'

Com a saída iminente, Rayan está fora da lista de relacionados para o clássico contra o Flamengo, válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. A despedida de Rayan com a camisa cruzmaltina aconteceu na estreia do Vasco contra o Maricá, no dia 15 de janeiro, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 2.

A diretoria do clube, inclusive, havia sido informada há algumas semanas sobre o desejo do atacante de atuar no futebol inglês e, apesar das tentativas de mantê-lo até a janela do meio do ano, não obteve sucesso.

Números de Rayan em 2025

Vasco da Gama:

1 . Copa Sul-Americana: 8 jogos, 1 gol e 0 assistências; 2 . Brasileirão: 34 jogos, 14 gols e 1 assistência; 3 . Copa do Brasil: 12 jogos, 5 gols e 0 assistências; 4 . Carioca: 3 jogos, 0 gols e 0 assistências; 5 . Total clube: 57 jogos, 20 gols e 1 assistência;

Seleção Brasileira Sub-20

1 . Amistoso: 1 jogo, 0 gols e 0 assistências; 2 . Sul-Americano: 9 jogos, 2 gols 0 assistências; 3 . Total Seleção Sub-20: 10 jogos, 2 gols e 0 assistências;

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rayan está de saída do Vasco (Foto: Matheus Lima/CRVG)

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável