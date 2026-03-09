O São Paulo anunciou a demissão do técnico Hernán Crespo, na tarde desta segunda-feira (9), em movimento que pegou muita gente de surpresa. Nas redes sociais, muitos torcedores do Tricolor Paulista apontaram um nome como ideal depois da saída do treinador argentino.

Além de Crespo, deixaram o São Paulo s auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, além do preparador de goleiros Gustavo Nepote. A demissão foi comunicada nas redes sociais do clube.

O português Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, foi apontado por muitos torcedores como técnico ideal do São Paulo após saída de Crespo. Veja os comentários abaixo:

Hernán Crespo foi demitido nesta segunda (9) (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja comentários de tricolores sobre o português

Bastidores da queda: São Paulo demite Crespo após divergências sobre expectativas internas

Segundo o Lance! apurou, a diretoria tricolor ficou incomodada com algumas decisões recentes do treinador, além do fato de entender que Crespo estava desalinhado com as expectativas do clube.

O fato de o treinador argentino ter escalado Luan como titular diante do Palmeiras, fora de casa, na semifinal do Paulistão, também pesou na decisão da demissão de Crespo do São Paulo.

Pelo lado de Hernán Crespo, a sensação é de injustiça. A avaliação é de que a comissão e o técnico sempre deram o máximo apesar dos problemas crônicos enfrentados desde o início do ano — das dívidas acumuladas aos treinamentos em Cotia, que teve direito a críticas ao estado do gramado, e aos percalços do dia a dia.

Com a saída de Crespo, o São Paulo terá de arcar com aproximadamente R$ 3,8 milhões apenas com o treinador, além de dois salários para cada membro da comissão do argentino.

