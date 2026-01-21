Rayan no Bournemouth: ingleses consideram contratação 'um roubo'
Premier League é o novo destino do camisa 77
A compra de Rayan, ativo do Vasco da Gama, saiu barata demais para o Bournemouth! É isso que pensam diversos ingleses, aficionados pela Premier League. A pouca idade, aliada ao grande talento e potencial do jovem brasileiro, faz com os estrangeiros, que têm como referência sucessos como Estêvão e Vinicius Jr, acharem que o Bournemouth saiu "no lucro" na negociação.
O acordo entre as partes prevê o pagamento de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões).
Tradução: Rayan para Bournemouth 35 milhões? Que roubo! Nos próximos 3 anos ele vai facilmente chegar a 100 milhões.
Tradução: Daqui a alguns anos, Rayan será vendido por € 100 milhões. O Bournemouth tem uma verdadeira joia.
Tradução: Excelente negócio, Rayan é simplesmente incrível.
Tradução: Rayan Vitor teve uma temporada de 2025 incrível. Ele não é apenas um grande jogador de futebol com um enorme potencial, mas também tem sido um líder no vestiário do Vasco.
"Here we go"
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, referência em transferências internacionais, o Vasco da Gama concluiu a venda do atacante Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra.
A expectativa é que a documentação seja finalizada ainda nesta quarta-feira (21). O jogador, de 19 anos, deve realizar o exame médico ainda nesta semana, caso tudo siga conforme o planejado.
O jovem tem realizado apenas atividades na academia para preservação física e não será relacionado para o clássico contra o Flamengo nesta quarta-feira (21).
O Adeus de Rayan
A provável despedida de Rayan com a camisa cruzmaltina aconteceu na estreia do Vasco contra o Maricá, no dia 15 de janeiro, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 2. A diretoria do clube, inclusive, havia sido informada há algumas semanas sobre o desejo do atacante de atuar no futebol inglês e, apesar das tentativas de mantê-lo até a janela do meio do ano, não obteve sucesso.
Números de Rayan em 2025
Vasco da Gama:
- Copa Sul-Americana: 8 jogos, 1 gol e 0 assistências;
- Brasileirão: 34 jogos, 14 gols e 1 assistência;
- Copa do Brasil: 12 jogos, 5 gols e 0 assistências;
- Carioca: 3 jogos, 0 gols e 0 assistências;
- Total clube: 57 jogos, 20 gols e 1 assistência;
Seleção Brasileira Sub-20
- Amistoso: 1 jogo, 0 gols e 0 assistências;
- Sul-Americano: 9 jogos, 2 gols 0 assistências
