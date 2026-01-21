Rayan no Bournemouth: ingleses consideram contratação 'um roubo'

A compra de Rayan, ativo do Vasco da Gama, saiu barata demais para o Bournemouth! É isso que pensam diversos ingleses, aficionados pela Premier League. A pouca idade, aliada ao grande talento e potencial do jovem brasileiro, faz com os estrangeiros, que têm como referência sucessos como Estêvão e Vinicius Jr, acharem que o Bournemouth saiu "no lucro" na negociação.

O acordo entre as partes prevê o pagamento de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões).

Tradução: Rayan para Bournemouth 35 milhões? Que roubo! Nos próximos 3 anos ele vai facilmente chegar a 100 milhões.

Tradução: Daqui a alguns anos, Rayan será vendido por € 100 milhões. O Bournemouth tem uma verdadeira joia.

Tradução: Excelente negócio, Rayan é simplesmente incrível.

Tradução: Rayan Vitor teve uma temporada de 2025 incrível. Ele não é apenas um grande jogador de futebol com um enorme potencial, mas também tem sido um líder no vestiário do Vasco.

"Here we go"

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, referência em transferências internacionais, o Vasco da Gama concluiu a venda do atacante Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra.

A expectativa é que a documentação seja finalizada ainda nesta quarta-feira (21). O jogador, de 19 anos, deve realizar o exame médico ainda nesta semana, caso tudo siga conforme o planejado.

O jovem tem realizado apenas atividades na academia para preservação física e não será relacionado para o clássico contra o Flamengo nesta quarta-feira (21).

O Adeus de Rayan

A provável despedida de Rayan com a camisa cruzmaltina aconteceu na estreia do Vasco contra o Maricá, no dia 15 de janeiro, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 2. A diretoria do clube, inclusive, havia sido informada há algumas semanas sobre o desejo do atacante de atuar no futebol inglês e, apesar das tentativas de mantê-lo até a janela do meio do ano, não obteve sucesso.

Números de Rayan em 2025

Vasco da Gama:

1 . Copa Sul-Americana: 8 jogos, 1 gol e 0 assistências; 2 . Brasileirão: 34 jogos, 14 gols e 1 assistência; 3 . Copa do Brasil: 12 jogos, 5 gols e 0 assistências; 4 . Carioca: 3 jogos, 0 gols e 0 assistências; 5 . Total clube: 57 jogos, 20 gols e 1 assistência;

Seleção Brasileira Sub-20

1 . Amistoso: 1 jogo, 0 gols e 0 assistências; 2 . Sul-Americano: 9 jogos, 2 gols 0 assistências

