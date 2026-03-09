Estreia da Fórmula 1 traz recorde de audiência para Globo em 15 anos

O Grande Prêmio da Austrália, no início da madrugada do último domingo (8), que marcou o retorno da Fórmula 1 à TV Globo, registrou a maior de audiência de um GP da Austrália em 15 anos. Além disso, a corrida marcou também o maior índice de uma primeira corrida de F1 do ano desde 2020, em São Paulo.

continua após a publicidade

O evento também registrou a maior média de audiência do automobilismo na TV aberta na praça em mais de quatro anos – desde novembro de 2021. A etapa de abertura da temporada 2026 na Fórmula 1, exibida na madrugada - entre 1h03 e 2h27, marcou 7 pontos e 26% de participação entre os paulistas, um aumento de 17% na média da faixa horária na praça no comparativo com os quatro sábados anteriores.

➡️Mauro Cezar critica atitude de atacante do Flamengo: 'Deveria ter vergonha'

Já no Rio de Janeiro, a transmissão da corrida da Fórmula 1, narrada por Everaldo Marques, com os comentários de Luciano Burti e Mariana Becker, marcou 5 pontos e 20% de participação, recorde do automobilismo na praça desde dezembro de 2020. Foi também a maior audiência de um GP da Austrália desde a edição de 2019.

continua após a publicidade

George Russell comemora no pódio após vencer o GP da Austrália de Fórmula 1 no circuito de Albert Park. (Foto: William West/AFP)

Bortoleto celebra boa estreia na temporada 2026 da Fórmula 1

Gabriel Bortoleto fez história no GP da Austrália ao se tornar o primeiro piloto da Audi a terminar uma corrida no top-10 da Fórmula 1. O brasileiro, que largou em nono após a desistência de Oscar Piastri, sustentou a posição com maturidade até o final, somando os dois primeiros pontos da equipe alemã na categoria.

Com o feito, a Audi se tornou a primeira equipe a pontuar em sua corrida de estreia desde a Aston Martin, em 2021. Bortoleto celebrou o resultado, mas manteve os pés no chão quanto aos desafios da nova escuderia.

continua após a publicidade

— Nono lugar na primeira corrida da Audi é algo que eu assinaria embaixo se tivessem me falado no começo do ano. É incrível pontuar logo de cara. Sabemos que temos muita coisa básica para arrumar dentro da equipe, mas começar assim é fantástico — disse o piloto à TV Globo após a prova.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em corridas da Fórmula 1! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.