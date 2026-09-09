Abel explica poucas mudanças no Palmeiras e reconhece erro: 'Não soube me expressar'

Abel Ferreira realizou apenas uma substituição na vitória do Palmeiras sobre a LDU por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (9), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Ao longo dos 90 minutos, apenas Vitor Roque deixou o gramado, dando lugar ao jovem Heitor, já nos minutos finais da partida.

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O treinador ressaltou que a decisão de não promover outras mudanças não tem relação com a falta de movimentações do clube na atual janela de transferências. Abel voltou a elogiar a abertura que tem com a presidente Leila Pereira e com o diretor de futebol, Anderson Barros, mas também criticou a regra que limita transferências internas de jogadores após eles atingirem um número mínimo de partidas disputadas.

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- Tirei o Vitor Roque porque estava com cãibras, completamente desgastado. Não há recado para ninguém (sobre novas contratações), tenho via aberta com (Anderson) Barros e Leila (Pereira). Gostaria muito de buscar jogadores no futebol brasileiro, mas como vou contratar um jogador que já fez dez jogos? Não posso... - explicou Abel Ferreira.

Abel Ferreira também aproveitou a coletiva de imprensa para fazer uma mea-culpa a respeito das declarações após o duelo contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Na ocasião, o treinador pediu que a torcida alviverde desfrutasse da atual fase do time, que, na visão dele, vive o período mais vitorioso de sua história.

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- Quando eu fui ver aquilo que falei, também não gostei. Não fui claro e nção soube me expressar. Tudo que eu faço é o melhor que posso para ajudar o Palmeiras. Respeito muito a história do clube. Eu amo estar aqui e amo o Palmeiras. O Palmeiras venceu, está vencendo e continuará vencendo quando eu deixar o clube. Um dia eu deixarei o clube, não sei quando, mas serei eternamente grato por tudo que o Palmeiras me proporciona - explicou.

O Palmeiras abriu vantagem e vai para o jogo de volta, no Equador, com a possibilidade de empatar para avançar às semifinais da Libertadores. Antes disso, encara o São Paulo, no Nubank Parque, em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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