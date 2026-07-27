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Bap explica por que Flamengo recusou Ninho do Urubu na Copa do Mundo Feminina

Presidente afirma que o CT é dedicado exclusivamente às atividades do clube

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 13:31
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O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, explicou neste domingo (26) por que o clube decidiu não disponibilizar o Ninho do Urubu como centro de treinamento para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O dirigente afirmou que o CT está totalmente dedicado às atividades do clube e que o Rubro-Negro não vê motivo para interromper sua rotina por causa do torneio.

Com a decisão, o Ninho fica fora da lista de possíveis centros de treinamento para a competição, cujos locais vêm sendo avaliados pela Fifa. Segundo Bap, o Flamengo concentra todas as categorias de base no CT e segue investindo na infraestrutura do futebol.

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"Não é uma obrigação. A gente não entende que devamos parar. Trouxemos todas as atividades que nós tínhamos nas categorias de base para dentro do CT. Os investimentos que fazemos são para atender ao Flamengo."

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz pronunciamento antes de Flamengo x São Paulo
Luiz Eduardo Baptista, o Bap, faz pronunciamento antes de Flamengo x São Paulo (Foto: Lucas Bayer)

Presidente do Flamengo critica calendário e impacto financeiro

Além da questão envolvendo o Ninho do Urubu, Bap criticou a paralisação do calendário do futebol brasileiro durante grandes competições internacionais. Na avaliação do dirigente do Flamengo, as interrupções prejudicam o planejamento esportivo e financeiro dos clubes.

"O que seria eventual está começando a acontecer todos os anos. Este ano foi a Copa do Mundo masculina. Ano que vem será a Copa do Mundo Feminina. Eu entendo que não deveria paralisar o futebol, mas, aparentemente, vai paralisar."

Bap também destacou os impactos financeiros causados pela interrupção das competições nacionais. Como exemplo, citou a pausa durante a Copa do Mundo masculina deste ano.

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"Agora, foram mais de 70 dias sem receitas. Isso maltrata a gente. Continuamos tendo que pagar salários, direitos de imagem e encargos sociais, sem ter outras receitas."

Copa do Mundo Feminina de 2027

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul, com a final marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

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