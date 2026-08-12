Falha de jogador em Palmeiras x Cerro Porteño revolta: 'Jogar sério' Equipes se enfrentam pela Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Durante o primeiro tempo do confronto, o zagueiro Murilo protagonizou um erro que viralizou nas redes sociais.

➡️ Possível pênalti não marcado em Palmeiras x Cerro Porteño divide opiniões

O cronômetro marcava 12 minutos, quando o camisa 26 errou na saída de bola da equipe alviverde. Com a falha, Cecilio Domínguez ficou com a bola e teve campo livre para arrancar em direção ao goleiro Carlos Miguel.

continua após a publicidade

➡️ Lance de Endrick em Coruña x Real Madrid viraliza: 'Raçudo'

O jogador da equipe paraguaia chegou a driblar o arqueiro alviverde, mas caiu dentro da pequena área antes de finalizar. Em campo, os jogadores do Cerro Porteño reclamaram de pênalti, porém a arbitragem não marcou nada.

Nas redes sociais, a não marcação do pênalti foi polêmica e dividiu opinião de torcedores. O que foi unânime foram as reclamações com a falha do zagueiro Murilo. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Parabéns Murilo



Quase estragou uma eliminatória de Libertadores pic.twitter.com/wjKyedIpAs — Palestra News (@Palestra_News_) August 12, 2026

lembrar que o murilo renovou até 2029 me adoece pic.twitter.com/T3G39pnnkF — tetê (@tettex_) August 12, 2026

Sem Gustavo Gomes essa zaga vira um união são de Araras. Só expõe o quão é ruim o Murilo e outros zagueiros pic.twitter.com/6g2Q7K59gl — 𝑱𝒐𝒕𝒕𝒂𝒑ê🐷 minha seleção 🐖 (@JooPaul75841253) August 12, 2026

Murilo tem que jogar sério! Meio displicente nesse lance, sorte que o juizao nao deu penalti — Minoru Bonioli🇧🇷🇯🇵🇮🇹 (@Minorubonioli) August 12, 2026

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.