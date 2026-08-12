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Falha de jogador em Palmeiras x Cerro Porteño revolta: 'Jogar sério'

Equipes se enfrentam pela Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 19:43
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Palmeiras x Cerro Porteño pela Libertadores
Palmeiras x Cerro Porteño pela Libertadores (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Durante o primeiro tempo do confronto, o zagueiro Murilo protagonizou um erro que viralizou nas redes sociais.

➡️ Possível pênalti não marcado em Palmeiras x Cerro Porteño divide opiniões

O cronômetro marcava 12 minutos, quando o camisa 26 errou na saída de bola da equipe alviverde. Com a falha, Cecilio Domínguez ficou com a bola e teve campo livre para arrancar em direção ao goleiro Carlos Miguel.

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O jogador da equipe paraguaia chegou a driblar o arqueiro alviverde, mas caiu dentro da pequena área antes de finalizar. Em campo, os jogadores do Cerro Porteño reclamaram de pênalti, porém a arbitragem não marcou nada.

Nas redes sociais, a não marcação do pênalti foi polêmica e dividiu opinião de torcedores. O que foi unânime foram as reclamações com a falha do zagueiro Murilo. Veja abaixo:

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