Decisão de Wilton Pereira em Santos x Fluminense causa revolta: 'Claro'

Santos e Fluminense estão se enfrentando, na tarde deste domingo (19), em duelo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Peixe, que vence por 1 a 0 com gol de Gabigol. Nas redes sociais, torcedores ficaram revoltados com uma decisão do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

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No lance do gol do Peixe, Neymar fintou dois marcadores, mas Alisson ficou no chão pedindo falta por uma mão no rosto. Em campo, Wilton não entendeu como lance faltoso, e o VAR não recomendou revisão.

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Nas redes sociais, o lance polêmico em Santos x Fluminense causou revolta em muitos torcedores do Tricolor das Laranjeiras. Veja a jogada e a repercussão abaixo:

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Veja a jogada polêmica

Onde assistir Santos x Fluminense

O Santos e o Fluminense entram em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe está em 15º lugar na tabela com 13 pontos, apenas três de distância para a zona do rebaixamento. Já o Fluminense, está em quatro lugar na competição com 20 pontos. Os dois times se enfrentaram pela última vez no dia 31 de agosto do ano passado, na Vila Belmiro, e as equipes ficaram no empate por 0 a 0, pelo Brasileirão.

A última vitória do Santos diante do Fluminense ocorreu no dia 27 de outubro de 2021, na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu por 2 a 0 sob o comando do técnico Fábio Carille, com a seguinte escalação: João Paulo; Danilo Boza, Robson (Wagner Leonardo), Emiliano Velázquez e Madson; Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez, Felipe Jonatan (Vinícius Balieiro) e Lucas Braga; Marcos Guilherme, Diego Tardelli (Raniel) e Marinho (Ângelo).

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Fluminense e Santos vivem momentos semelhantes, pressionados por suas torcidas. O time carioca vem de um tropeço no meio da semana, com a derrota por 2 a 1 diante do Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã. Com o resultado, a equipe caiu para a terceira colocação do grupo e segue fora da zona de classificação. Após a partida, o time foi vaiado, e um encontro com torcidas organizadas ocorreu no CT Carlos Castilho, na última quinta-feira (16), para uma conversa com a diretoria e alguns jogadores do elenco.

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